ТРЦ Gulliver у Києві призупинив свою роботу — причини Сьогодні 17:14 — Фондовий ринок

ТРЦ Gulliver у Києві призупинив свою роботу — причини

Торговий центр Gulliver біля Палацу спорту у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.

Про це йдеться у пресрелізі «Ощадбанку».

У повідомленні йдеться, що «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» (які відповідно, володіють 80% і 20% Gulliver) ухвали рішення тимчасово закрити торговий центр з безпекових міркувань. Комплекс зачинений з 22:00 30 жовтня 2025 року.

«З моменту набуття банками права власності представники колишнього власника (ТОВ «ТРИ О») всіма способами саботують передавання банкам ефективного управління комплексом.

Зокрема, заблоковано доступ до приміщень комплексу, в яких знаходяться інженерні комунікації, заблоковано передавання основних систем його функціонування, не передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень", — йдеться у повідомленні.

В «Ощадбанку» також додали, що ТОВ «ТРИ О» в період відключень електроенергії максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу, що призводить до відключення енергоживлення комплексу.

«Таким чином колишній власник тривалий час вчиняє шкідливі дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу, створюють загрози відвідувачам та представникам орендарів, руйнують бізнес-процеси, а також завдають збитки державним банкам», — додали в «Ощадбанку».

Ці дії стали причиною призупинення роботи торгового центру.

26 липня цього року прийнято рішення про державну реєстрацію за консорціумом Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) права власності на торговельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver.

17 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт ТОК Gulliver, який було накладено в межах кримінальної справи проти посадових осіб ТОВ «ТриО» за ухилення від сплати податків. Також АРМА скасувало конкурс на управління будівлею, у звʼязку з тим, що держбанки набули на неї право власності.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.