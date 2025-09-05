0 800 307 555
НКЦПФР пропонує продати 7% акцій прибуткових держкомпаній у вільний обіг

Фондовий ринок
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає можливість продажу близько 7% акцій прибуткових державних компаній у вільний обіг.
Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов під час пресконференції у четвер, передає «Інтерфакс-Україна».
Ідеться про великі підприємства, які щороку сплачують дивіденди та залишаються стратегічно важливими для держави. Як приклади Магомедов назвав НАК «Нафтогаз України», «Енергоатом» та «ПриватБанк».
«У нас є така ініціатива, поки що вона активно не афішується, вона зараз проходить стадію обговорення, про те, що треба взяти частину прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди, і їх акції продати в фрі-флот, в вільний продаж. Якісь державні банки чи якісь компанії енергетичного сектору», — розповів він.
Голова НКЦПФР наголосив, що корпоративне управління в низці найбільших компаній уже налагоджене, тому настав час створити сегмент ринку з реальним фрі-флотом.
«Ми хочемо, щоб держава продавала не проблемні активи, а ті компанії, які приносять прибуток і щороку сплачують дивіденди», — підкреслив він.
На початковому етапі ця ініціатива може ще не стати інструментом для інвестицій недержавних пенсійних фондів через невизначеність із попитом та волатильністю. Водночас продаж частки акцій має закласти основу для розвитку повноцінного сегмента ринку, де бізнес зможе реально залучати кошти через випуск акцій або корпоративних облігацій.
«Зараз до мене звертаються із запитанням: якщо ми випустимо акції, скільки зможемо залучити коштів? Я не можу відповісти, бо немає від чого відштовхуватися. Ініціатива з продажем частини акцій має це змінити», — зазначив Магомедов.
Нагадаємо, Національний банк України, ЄБРР, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства і НКЦПФР розпочали реалізацію Меморандуму про співробітництво для створення єдиної інтегрованої інфраструктури ринків капіталу. Документ підписали в межах виконання зобов’язань України за програмою МВФ Extended Fund Facility.
📢 InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.
Інвестиції
