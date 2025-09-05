0 800 307 555
укр
В Україні з’явиться нова фондова біржа

Фондовий ринок
136
Національний банк України, ЄБРР, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства і НКЦПФР розпочали реалізацію Меморандуму про співробітництво для створення єдиної інтегрованої інфраструктури ринків капіталу.
Про це повідомляється на сайті Національного банку.
Документ підписали в межах виконання зобов’язань України за програмою МВФ Extended Fund Facility. Йому передувало затвердження Радою з фінансової стабільності плану практичної реалізації нової моделі інфраструктури.

Що передбачає меморандум

Меморандумом зафіксували наміри учасників стосовно впровадження узгодженої оптимальної цільової операційної моделі для інфраструктури ринків капіталу в Україні, розробленої на основі міжнародних найкращих практик та українського контексту.
Передбачається створення вертикально інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, що включатиме торгівлю, кліринг, розрахунки та депозитарний облік.

Основні кроки

  • оптимізація структури власності та управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром, зокрема передавання частини повноважень до НБУ та ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;
  • створення холдингової компанії за участю міжнародного стратегічного інвестора, міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави;
  • відкриття нової фондової біржі в Україні й набуття холдингом контролю над Розрахунковим центром;
  • консолідація депозитарних послуг у межах Національного депозитарію, який стане єдиним центральним депозитарієм цінних паперів.
Передбачається, що холдингова компанія володітиме міноритарним пакетом акцій у консолідованому центральному депозитарії цінних паперів, а Національний банк — мажоритарним пакетом.

Очікувані результати

Нова модель сприятиме довгостроковій стійкості ринку капіталу, залученню стратегічних інвестицій, спрощенню доступу для міжнародних учасників, розвитку внутрішнього інвестування та підвищенню прозорості.
Нагадаємо, раніше голова Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов розповів, що комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні. Одним з таких інструментів є індивідуальні інвестиційні рахунки.
Крім того, НКЦПФР працює над збільшенням кількості привабливих інструментів на ринку, окрім облігацій внутрішньої державної позики, стоїть завдання допомогти з організацією в найближчі два роки мінімум п’яти первинних або вторинних первинних розміщень (IPO або SPO).
InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
