В Україні з’явиться нова фондова біржа

Національний банк України, ЄБРР, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства і НКЦПФР розпочали реалізацію Меморандуму про співробітництво для створення єдиної інтегрованої інфраструктури ринків капіталу.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Документ підписали в межах виконання зобов’язань України за програмою МВФ Extended Fund Facility. Йому передувало затвердження Радою з фінансової стабільності плану практичної реалізації нової моделі інфраструктури.

Що передбачає меморандум

Меморандумом зафіксували наміри учасників стосовно впровадження узгодженої оптимальної цільової операційної моделі для інфраструктури ринків капіталу в Україні, розробленої на основі міжнародних найкращих практик та українського контексту.

Передбачається створення вертикально інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, що включатиме торгівлю, кліринг, розрахунки та депозитарний облік.

Основні кроки

оптимізація структури власності та управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром, зокрема передавання частини повноважень до НБУ та ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»;

створення холдингової компанії за участю міжнародного стратегічного інвестора, міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави;

відкриття нової фондової біржі в Україні й набуття холдингом контролю над Розрахунковим центром;

консолідація депозитарних послуг у межах Національного депозитарію, який стане єдиним центральним депозитарієм цінних паперів.

Передбачається, що холдингова компанія володітиме міноритарним пакетом акцій у консолідованому центральному депозитарії цінних паперів, а Національний банк — мажоритарним пакетом.

Очікувані результати

Нова модель сприятиме довгостроковій стійкості ринку капіталу, залученню стратегічних інвестицій, спрощенню доступу для міжнародних учасників, розвитку внутрішнього інвестування та підвищенню прозорості.

Нагадаємо, раніше голова Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов розповів , що комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні. Одним з таких інструментів є індивідуальні інвестиційні рахунки.

Крім того, НКЦПФР працює над збільшенням кількості привабливих інструментів на ринку, окрім облігацій внутрішньої державної позики, стоїть завдання допомогти з організацією в найближчі два роки мінімум п’яти первинних або вторинних первинних розміщень (IPO або SPO).

