В Україні запустять нову фондову біржу: підписано меморандум — Finance.ua

В Україні запустять нову фондову біржу: підписано меморандум
Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в країні, який передбачає запуск нової фондової біржі.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Документ був підписаний на полях римської Конференції з питань відновлення України.
Меморандумом передбачається створення цілісної ринкової інфраструктури — від біржової торгівлі до клірингу, розрахунків і зберігання цінних паперів.
Меморандум передбачає:
- створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку;
- участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%;
- залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс;
- запуск нової фондової біржі;
- оптимізацію управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром.
«Це стратегічний крок до формування повноцінного, ліквідного ринку капіталу, який стане джерелом фінансування для відновлення та зростання української економіки», — йдеться в повідомленні.
Меморандум підписали міністр фінансів Сергій Марченко, перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, голова Андрій Пишний, т.в.о. голови НКЦПФР Ярослав Шляхов та президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
Наступним етапом стане внесення законодавчих змін, проведення конкурсу для залучення інвестора та реформа управління ринковими інституціями.
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