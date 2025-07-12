В Україні запустять нову фондову біржу: підписано меморандум — Finance.ua

В Україні запустять нову фондову біржу: підписано меморандум Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в країні, який передбачає запуск нової фондової біржі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Документ був підписаний на полях римської Конференції з питань відновлення України.

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Меморандумом передбачається створення цілісної ринкової інфраструктури — від біржової торгівлі до клірингу, розрахунків і зберігання цінних паперів.

Меморандум передбачає:

створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку;

участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%;

залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс;

запуск нової фондової біржі;

оптимізацію управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром.

«Це стратегічний крок до формування повноцінного, ліквідного ринку капіталу, який стане джерелом фінансування для відновлення та зростання української економіки», — йдеться в повідомленні.

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Меморандум підписали міністр фінансів Сергій Марченко, перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, голова Андрій Пишний, т.в.о. голови НКЦПФР Ярослав Шляхов та президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Наступним етапом стане внесення законодавчих змін, проведення конкурсу для залучення інвестора та реформа управління ринковими інституціями.

Економічна Правда За матеріалами:

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