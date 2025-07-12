В Україні запустять нову фондову біржу: підписано меморандум — Finance.ua
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В Україні запустять нову фондову біржу: підписано меморандум

Казна та Політика
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Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в країні, який передбачає запуск нової фондової біржі.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Документ був підписаний на полях римської Конференції з питань відновлення України.
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Меморандумом передбачається створення цілісної ринкової інфраструктури — від біржової торгівлі до клірингу, розрахунків і зберігання цінних паперів.
Меморандум передбачає:
  • створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку;
  • участь держави у новій структурі на рівні не менше 25%;
  • залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс;
  • запуск нової фондової біржі;
  • оптимізацію управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром.
«Це стратегічний крок до формування повноцінного, ліквідного ринку капіталу, який стане джерелом фінансування для відновлення та зростання української економіки», — йдеться в повідомленні.
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Меморандум підписали міністр фінансів Сергій Марченко, перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, голова Андрій Пишний, т.в.о. голови НКЦПФР Ярослав Шляхов та президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
Наступним етапом стане внесення законодавчих змін, проведення конкурсу для залучення інвестора та реформа управління ринковими інституціями.
За матеріалами:
Економічна Правда
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