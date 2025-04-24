У Мінфіні прокоментували оприлюднену на біржі заяву про ВВП-варанти — Finance.ua

У Мінфіні прокоментували оприлюднену на біржі заяву про ВВП-варанти Сьогодні 16:41 — Казна та Політика

У Мінфіні прокоментували оприлюднену на біржі заяву про ВВП-варанти, www.vin.gov.ua

Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував оприлюднену сьогодні на біржі Euronext заяву Уряду України.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

За його словами, завдана Україні росією шкода є колосальною та безпрецедентною. Економічні збитки вже оцінюються у сотні мільярдів євро, а інфраструктура по всій країні зазнала значних руйнувань. За оцінками Світового банку, витрати на відновлення можуть перевищити 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття. А для повноцінного відновлення та розбудови України критично важливими є фінансова стабільність та боргова стійкість.

«ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує. Помірне зростання ВВП України у 2023 році не свідчить про економічне процвітання — це лише крихке відновлення після майже 30% падіння, спричиненого повномасштабною війною рф проти України. Ми, як і раніше, налаштовані на конструктивний діалог з інвесторами — так само, як це було під час успішних перемовин щодо реструктуризації єврооблігацій минулого літа. Ми прагнемо досягти взаємовигідного рішення, що сприятиме довгостроковій фінансовій стійкості України та зміцнить довіру інвесторів», — наголосив Марченко.

Що Україна запропонувала власникам ВВП-варантів

представила пропозиції щодо реструктуризації ВВП-варантів. Ця пропозиція сформована у відповідності до параметрів Програми МВФ з метою відновлення боргової стійкості та узгоджується з принципом рівного ставлення (Comparability of Treatment) Групи офіційних кредиторів України. Сьогодні, 24 квітня, Міністерство фінансів повідомило , що з 15 до 23 квітня Україна провела зустріч з членами Спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори — власники близько 30% ВВП-варантів України, на якійЦя пропозиція сформована у відповідності до параметрів Програми МВФ з метою відновлення боргової стійкості та узгоджується з принципом рівного ставлення (Comparability of Treatment) Групи офіційних кредиторів України.

Україна запропонувала власникам ВВП-варантів дві опції:

Обмін варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені в межах реструктуризації у 2024 році. Згідно з цією опцією, інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну 1 одиницю варантів — 1,35 одиниці облігацій. Друга опція передбачає зміну умов випуску ВВП-варантів наступним чином:

Виплати за 2025−2028 роки скасовуються;

Можливість викупити/скасувати ВВП-варанти буде продовжена до травня 2029 року, в той час як ціна викупу прогресивно зростатиме з 85 центів у 2026 році до 100 центів у 2029 році.

Реструктуровані варанти (з виплатами в 2029—2041 роках) матимуть ті ж самі характеристики, що і діючі варанти, крім опціону викупу;

Власники отримають 36,6 центів Облігацій A та Облігацій B на кожні 100 центів варантів.

У Міністерстві фінансів підкреслюють, що обидві опції є частинами єдиної операції обміну (Exchange Offer) та запиту на зміну умов обігу (Consent Solicitation). Інвестори можуть обрати будь-який із запропонованих варіантів, і участь в одному з них вважатиметься підтримкою реструктуризації умов випуску варантів. Такий підхід важливий, враховуючи різні можливі пріоритети у різних власників ВВП-варантів та необхідність отримання згоди 75% власників за сукупним номіналом ВВП-варантів від присутніх на кворумних зборах власників варантів.

Спеціальний Комітет у свою чергу заявив, що об’єднує власників більше 30% варантів, і запропонував Україні сплатити 75% платежу, що припадає на травень цього року, власникам варантів за зростання ВВП в 2023 році та випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

«Україна залишається налаштованою на проведення конструктивних переговорів зі всіма власниками ВВП-варантів з метою пошуку рішення яке дозволяє забезпечити довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни», — кажуть у Мінфіні.

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