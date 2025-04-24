Україна не змогла домовитися про реструктуризацію держборгу. Це загрожує дефолтом — FT Сьогодні 15:10

Україна не змогла домовитися про реструктуризацію держборгу. Це загрожує дефолтом — FT

Цього тижня у Вашингтоні Україна не змогла досягти угоди під час переговорів із власниками боргу на 2,6 мільярда доларів. У разі, якщо цієї угоди так і не досягнуть, Україні загрожує дефолт.

Про це пише Financial Times із посиланням на заяву українського Міністерства фінансів.

У відомстві сказали, що після невдалих переговорів щодо боргу Україна «розглядатиме всі доступні варіанти».

Тим часом наприкінці травня Україна має виплатити майже 600 мільйонів доларів із цього боргу. Якщо до того часу домовитися про реструктуризацію теж не вдасться, постане питання про оголошення дефолту, пише FT.

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Виплачувати борг за варантами — борговими цінними паперами, які випустили у 2015 році під час попередньої реструктуризації — Україна мусить, якщо річне зростання її ВВП перевищує 3%. У 2023 році зростання українського ВВП перетнуло цю позначку.

Однак в українському Мінфіні вважають, що ці варанти вже неактуальні, з огляду на шкоду, якої країні завдала війна.

«Ці варанти створювалися для світу, якого більше не існує. Скромне зростання економіки у 2023 році — це не ознака процвітання, а крихке відновлення після майже 30-відсоткового падіння, спричиненого повномасштабним вторгненням росії. Ці фінансові інструменти не повинні стати перешкодою на шляху нашого відновлення», — заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів.

ВВП-варанти

Як пише РБК-Україна, ВВП-варанти гарантують інвесторам винагороду, коли реальне економічне зростання перевищить 3% на рік. Платіж у розмірі понад 500 мільйонів доларів має бути здійснений 31 травня і пов’язаний зі зростанням у 2023 році на 5,5%.

Україна випустила ВВП-варанти на суму 2,6 млрд доларів — цінні папери з фіксованим доходом, прив’язані до темпів економічного зростання, — щоб пом’якшити реструктуризацію свого боргу в 2015 році після окупації Криму росією.

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Цінні папери, термін погашення яких настає у 2041 році, не були включені до минулорічної угоди з реструктуризації боргу України на суму 20 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 2024 року Україна домовилася з приватними кредиторами про відтермінування виплат за зовнішнім боргом і скорочення суми.

Реструктуризація призвела до того, що міжнародні агентства знизили рейтинги України до рівня «обмежений дефолт».

Цей рейтинг зараз ніяк не впливає на Україну, оскільки Київ поки що не планує виходити на ринок для залучення комерційного боргу. Усе фінансування бюджетного дефіциту йде через офіційні канали урядів і міжнародних фінансових організацій.

hromadske За матеріалами:

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