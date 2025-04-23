МВФ оновив прогноз зростання ВВП в Україні та світі — Finance.ua

МВФ оновив прогноз зростання ВВП в Україні та світі Сьогодні 12:03

МВФ оновив прогноз зростання ВВП в Україні та світі

Глобальне зростання світового ВВП сповільниться з 3,3% у 2024 році до 2,8% у 2025 році та 3% у 2026 році.

Про це свідчить оновлений Світовий економічний прогноз (WEO) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Згідно з базовим прогнозом, який включає інформацію станом на 4 квітня, глобальне зростання знизиться до 2,8% у 2025 році та 3% у 2026 році — порівняно з 3,3% за обидва роки в WEO від січня 2025 року, що відповідає кумулятивному погіршенню прогнозу на 0,8 відсоткового пункту (в.п.) та є значно нижчим за середній історичний показник (2000−19 роки) на рівні 3,7%», — йдеться у публікації.

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Наголошується, що ситуація змінилася, оскільки уряди в усьому світі змінюють пріоритети своєї політики. Серед іншого, з моменту виходу січневого WEO 2025 року було оголошено та впроваджено низку нових тарифних заходів з боку Сполучених Штатів та контрзаходів з боку їхніх торговельних партнерів.

«Це призвело до запровадження 2 квітня майже універсальних тарифів США та доведення ефективних тарифних ставок до рівня, небаченого за останнє сторіччя», — констатує МВФ та додає, що це саме по собі є серйозним негативним шоком для зростання.

Непередбачуваність, з якою розгортаються ці заходи, також негативно впливає на економічну активність та перспективи і, водночас, робить більш складним, ніж зазвичай, формування припущень, які могли б стати основою для внутрішньо узгодженого та своєчасного набору прогнозів, зазначив Фонд.

Враховуючи складність та мінливість поточного моменту, у цьому звіті замість звичайного базового прогнозу представлено «довідковий прогноз», що базується на інформації, доступній станом на 4 квітня 2025 року (включаючи тарифи від 2 квітня та перші реакції). Він доповнюється низкою прогнозів глобального зростання, насамперед за різних припущень щодо торговельної політики.

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У базовому прогнозі зростання в країнах з розвиненою економікою прогнозується на рівні 1,4% у 2025 році. Очікується, що зростання в США сповільниться до 1,8%, що на 0,9 в.п. нижче прогнозу, опублікованого в WEO 2025 за січень 2025 року, через більшу політичну невизначеність, торговельну напруженість і слабший імпульс попиту, тоді як зростання в єврозоні на рівні 0,8%, як очікується, сповільниться на 0,2 в.п.

У країнах з ринками, що формуються, та країнах, що розвиваються, зростання сповільниться до 3,7% у 2025 році та 3,9% у 2026 році зі значним зниженням прогнозів для країн, котрі найбільше постраждали від нещодавніх торговельних заходів, таких як Китай.

Прогнози щодо економіки України

Щодо України, то прогноз зростання ВВП на цей рік збережено на рівні 2%, на наступний — 4,5%.

МВФ очікує, що глобальна базова інфляція знижуватиметься дещо повільнішими темпами, ніж очікувалося в січні, і досягне 4,3% у 2025 році та 3,6% у 2026 році з помітним підвищенням прогнозу для країн з розвиненою економікою та незначним зниженням прогнозу для країн з ринками, що формуються, та країн, що розвиваються, у 2025 році.

Для України середньорічна інфляція цього року прогнозується на рівні 12,6%, наступного — 7,7% порівняно із 6,5% минулого року.

«Посилення негативних ризиків домінує в прогнозі. Ескалація торговельної війни разом із ще більшою невизначеністю щодо торговельної політики може ще більше знизити темпи зростання в короткостроковій і довгостроковій перспективі, тоді як виснаження буферних резервів послаблює стійкість до майбутніх шоків», — підкреслив МВФ.

Розбіжності та швидка зміна політичних позицій або погіршення настроїв можуть спричинити додаткову переоцінку активів понад ту, що відбулася після оголошення 2 квітня про запровадження масштабних тарифів у США, а також різке коригування валютних курсів і потоків капіталу, особливо для економік, які вже зіткнулися з борговими проблемами, додав Фонд.

На його думку, це може призвести до ширшої фінансової нестабільності, включаючи шкоду для міжнародної валютної системи.

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Демографічні зрушення та скорочення іноземної робочої сили можуть стримувати потенційне зростання і загрожувати фіскальній стійкості. Затяжні наслідки нещодавньої кризи вартості життя у поєднанні з вичерпаним політичним простором і туманними середньостроковими перспективами зростання можуть знову розпалити соціальні заворушення, додав МВФ.

«Стійкість, продемонстрована багатьма великими країнами з ринками, що формуються, може бути перевірена на міцність, оскільки обслуговування високих рівнів боргу стає більш складним завданням за несприятливих глобальних фінансових умов. Більш обмежена міжнародна допомога для розвитку може посилити тиск на країни з низьким рівнем доходу, підштовхнувши їх до ще більших боргових зобов’язань або вимагаючи значних фіскальних коригувань, що матиме негайні наслідки для економічного зростання та рівня життя. З іншого боку, деескалація нинішніх тарифних ставок і нові угоди, що забезпечать ясність і стабільність торговельної політики, можуть сприяти глобальному зростанню», — зазначається у оновленому WEO.

МВФ вважає, що подальший шлях потребує ясності та координації.

«Країни повинні конструктивно працювати над створенням стабільного і передбачуваного торговельного середовища, сприяти реструктуризації боргів і вирішувати спільні проблеми. Водночас вони повинні вирішувати проблеми внутрішньої політики та структурних дисбалансів, забезпечуючи таким чином внутрішню економічну стабільність», — закликав Фонд.

На його думку, це допоможе збалансувати компроміси між зростанням та інфляцією, відновити буфери та покращити середньострокові перспективи зростання, а також зменшити глобальні дисбаланси. Пріоритетом для центральних банків залишається тонка настройка монетарної політики для виконання своїх мандатів і забезпечення цінової та фінансової стабільності в умовах ще більш складних торговельно-фінансових відносин.

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