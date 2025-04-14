МВФ попередив про крах фондових ринків через торговельні війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВФ попередив про крах фондових ринків через торговельні війни

Фондовий ринок
88
МВФ попередив про крах фондових ринків через торговельні війни
МВФ попередив про крах фондових ринків через торговельні війни
Великі геополітичні ризикові події, включно з торговельною напруженістю, можуть спровокувати значне падіння цін на акції. Це може поставити під загрозу фінансову стабільність.
Про це свідчить Звіт про глобальну фінансову стабільність Міжнародного валютного фонду.
МВФ не згадав конкретні події, як-от масштабні тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом останніми тижнями. Але він зазначив, що ризики різко зросли з 2022 року через війни, зростання військових витрат і торговельні обмеження.
Читайте також
МВФ настійно закликав фінансові установи мати достатній капітал і ліквідність, щоб допомогти їм впоратися з потенційними втратами від геополітичних ризиків, а також закликав їх використовувати стрес-тести та інші види аналізу для виявлення та управління такими ризиками.
У своєму звіті МВФ заявив, що його дослідження засвідчили, що такі великі ризикові події, як війни, дипломатична напруженість або тероризм, призводять до зниження цін на акції в середньому на 1 відсотковий пункт на місяць у всіх країнах, а середнє падіння на ринках, що розвиваються, становить 2,5 відсоткових пункти.
Читайте також
Міжнародні військові конфлікти, як-от вторгнення росії в Україну 2022 року, стали найбільш значущими ризиковими подіями, через які прибутковість акцій знижувалася в середньому на 5 процентних пунктів на місяць, що вдвічі перевищує рівень інших геополітичних ризикових подій.
У звіті йдеться про те, що геополітичні ризики, які зросли, також призводять до зростання суверенних ризикових премій — цін на кредитні деривативи, що захищають від дефолту, — і можуть поширитися на інші економіки через торговельні та фінансові зв’язки.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems