МВФ попередив про крах фондових ринків через торговельні війни — Finance.ua

МВФ попередив про крах фондових ринків через торговельні війни Сьогодні 15:28 — Фондовий ринок

МВФ попередив про крах фондових ринків через торговельні війни

Великі геополітичні ризикові події, включно з торговельною напруженістю, можуть спровокувати значне падіння цін на акції. Це може поставити під загрозу фінансову стабільність.

Про це свідчить Звіт про глобальну фінансову стабільність Міжнародного валютного фонду.

МВФ не згадав конкретні події, як-от масштабні тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом останніми тижнями. Але він зазначив, що ризики різко зросли з 2022 року через війни, зростання військових витрат і торговельні обмеження.

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МВФ настійно закликав фінансові установи мати достатній капітал і ліквідність, щоб допомогти їм впоратися з потенційними втратами від геополітичних ризиків, а також закликав їх використовувати стрес-тести та інші види аналізу для виявлення та управління такими ризиками.

У своєму звіті МВФ заявив, що його дослідження засвідчили, що такі великі ризикові події, як війни, дипломатична напруженість або тероризм, призводять до зниження цін на акції в середньому на 1 відсотковий пункт на місяць у всіх країнах, а середнє падіння на ринках, що розвиваються, становить 2,5 відсоткових пункти.

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Міжнародні військові конфлікти, як-от вторгнення росії в Україну 2022 року, стали найбільш значущими ризиковими подіями, через які прибутковість акцій знижувалася в середньому на 5 процентних пунктів на місяць, що вдвічі перевищує рівень інших геополітичних ризикових подій.

У звіті йдеться про те, що геополітичні ризики, які зросли, також призводять до зростання суверенних ризикових премій — цін на кредитні деривативи, що захищають від дефолту, — і можуть поширитися на інші економіки через торговельні та фінансові зв’язки.

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