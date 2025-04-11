Мита Трампа можуть коштувати американським автовиробникам близько 108 млрд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мита Трампа можуть коштувати американським автовиробникам близько 108 млрд доларів

Фондовий ринок
25
Мита Трампа можуть коштувати американським автовиробникам близько 108 млрд доларів
Мита Трампа можуть коштувати американським автовиробникам близько 108 млрд доларів
Новий аналіз Центру автомобільних досліджень США показав, що введені президентом Дональдом Трампом 25-відсоткові мита на автомобілі збільшать витрати американських автовиробників приблизно на 108 мільярдів доларів у 2025 році. Найбільше постраждають три компанії.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Дослідження, опубліковане в четвер, 10 квітня, організацією Ann Arbor, показало, що фінансово можуть постраждати автовиробники Детройта Ford Motor, General Motors, Stellantis (виробник вантажівок Jeep). Ця трійка може зіткнутися з тарифами в розмірі близько $5000 на деталі, що імпортуються ними, в середньому для кожного автомобіля, виробленого в США, і близько $8600 в середньому для кожного імпортованого ними автомобіля.
25% імпортні мита Трампа на автомобілі набули чинності 3 квітня, викликавши шок у галузі, оскільки постачання здійснюються з усього світу. Транспортні засоби, вироблені в Мексиці та Канаді, оподатковуються митом, але автовиробники, які дотримуються умов угоди США, Мексики та Канади, можуть відняти вартість американських деталей.
Читайте також
Тарифи підштовхнули автовиробників до змін у виробництві: GM збільшив випуск вантажівок на заводі в Індіані, а Stellantis тимчасово зупинив виробництво на заводі в Мексиці та одному в Канаді.
У дослідженні підраховано, що середня вартість мита на імпортовані автозапчастини для автовиробників детройтської трійки складе 4911 доларів США за автомобіль, що вище за середній показник по галузі в 4239 доларів США за автомобіль.
Читайте також
Метт Блант, президент Американської ради з автомобільної політики заявив, що дослідження «демонструє значні витрати, якими 25-відсотковий тариф вплине на автомобільну промисловість. Американські автовиробники Ford, GM та Stellantis мають намір підтримувати постійний діалог з адміністрацією для досягнення нашої спільної мети — збільшення виробництва автомобілів у США».
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems