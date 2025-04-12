У НБУ пояснили причини уповільнення зростання ВВП — Finance.ua

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У НБУ пояснили причини уповільнення зростання ВВП

Казна та Політика
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У НБУ пояснили причини уповільнення зростання ВВП
У НБУ пояснили причини уповільнення зростання ВВП
У 2024 році реальний ВВП зріс на 2,9%. З одного боку, зростання ВВП сповільнилося порівняно з 2023 роком (з 5,5%). З іншого, — економіка України відновлюється другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни і постійних атак росії на виробничі об’єкти та інфраструктуру.
Про це йдеться у коментарі Національного банку України з посиланням на дані Держстату.

Що вплинуло на темпи зростання

У регуляторі зауважили, уповільнення економічного зростання минулого року було очікуваним з огляду на погіршення безпекової ситуації, відновлення дефіциту електроенергії та низькі врожаї.
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«Економіку натомість підтримували високий внутрішній попит, м’яка фіскальна політика, значна адаптивність бізнесу, а також зусилля НБУ із забезпечення макрофінансової стійкості», — йдеться у повідомленні.
Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися нижчими за оцінку Нацбанку, оприлюднену в Інфляційному звіті за січень 2025 року (3,4%).
Це зокрема пов’язано з відновленням падіння ВВП у IV кварталі 2024 року (на 0,1 в.п.) через суттєве скорочення показників сільського господарства (на 30,3% р/р).
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Частковий вплив мало й підвищення бази порівняння внаслідок поліпшення Держстатом показника зростання економіки у ІV кварталі 2023 року у межах традиційного уточнення показника ВВП.

Відновлення економіки

Споживання надалі підтримувало відновлення економіки. Приватне споживання забезпечило найбільший додатний внесок у зростання реального ВВП у 2024 році.
Збільшення кінцевих споживчих витрат домогосподарств пришвидшилося до 6,8% і підтримувалося високими темпами зростання реальних зарплат, про це свідчать дані Держстату.
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Хоча фіскальна політика минулого року залишалася м’якою, роль державного сектору в економіці поступово знижувалася. Так, за підсумками 2024 року кінцеві споживчі витрати сектору державного управління скоротилися на 4,5%.

Інвестиційна активність

Капітальні видатки бюджету і поліпшення фінансових результатів підприємств підтримали інвестиційну активність. Минулого року валове нагромадження основного капіталу зросло на 3,5% р/р.
Інвестиції приватного сектору спрямовувалися передусім на розбудову логістичних потужностей і автономне енергозабезпечення на тлі відновлення дефіциту електроенергії, а державного — на відбудову інфраструктури, а також воєнні цілі й розвиток оборонної промисловості.

Експорт

Експорт повернувся до зростання, обсяги імпорту й надалі збільшувалися.
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Фізичні обсяги експорту у 2024 році зросли вперше з 2019 року — на 10,3% р/р, що насамперед підтримувалося стабільною роботою морського коридору.
Водночас пожвавлення внутрішнього попиту значною мірою забезпечувалося імпортом, фізичні обсяги якого збільшилися на 7,7%.
У результаті внесок чистого експорту в зростання реального ВВП залишився від’ємним (-0,9 в. п.), хоча й скоротився порівняно з попередніми роками.

Прогноз на 2025 рік

НБУ очікує, що у 2025 році зростання економіки України триватиме.
Тенденцію підтримають очікуване нарощення врожаїв, зменшення дефіциту електроенергії та пожвавлення зовнішнього попиту.
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Натомість економічне зростання і надалі обмежуватимуть наслідки війни, зокрема дефіцит робочої сили та пошкодження інфраструктури і виробничих потужностей.
Нагадаємо, за даними НБУ, найбільший від’ємний внесок у зростання ВВП у 2024 році мало сільське господарство.
Валова додана вартість (ВДВ) цієї галузі за підсумками року скоротилася на 7,3% через нижчий урожай.
Спекотна погода й посуха влітку та на початку осені негативно вплинули на врожайність, особливо пізніх культур.
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За матеріалами:
Finance.ua
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