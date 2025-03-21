Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД — Finance.ua

Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД Сьогодні 07:02

Темпи зростання реального ВВП у лютому уповільнились до 0,5% - ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у лютому 2025 року виріс всього на 0,5% порівняно з лютим-2024, тоді як у січні зростання було зафіксоване на рівні 1,3%, повідомляється у Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

«Причина сповільнення — спад у низці галузей через російські обстріли та підвищення рівня невизначеності бізнесу, що нівелювало відновлення, яке продовжується в інших галузях економіки. У січні зростання ВВП, за даними ІЕД, становило 1,3% (з урахуванням нових даних та дещо вдосконаленої методології розрахунку)», — пояснили в інституті.

Згідно з даними пресслужби ІЕД, у лютому через обстріли портів темпи падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у транспортній галузі становили 4,5% (у січні — близько 1% через відсутність транзиту газу), також сповільнились темпи зростання у торгівлі до 3,5% порівняно з показниками попереднього року.

У моніторингу зазначено, що обстріли мережі видобування та розподілу газу на Харківщині та Полтавщині (як об’єктів «Нафтогазу», так і приватних компаній) погіршили ситуацію у добувній промисловості, яка раніше вже знизила виробництво через тимчасову окупацію кількох вугільних шахт в Донецькій області. В результаті реальна ВДВ у галузі скоротилась на понад 5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

У переробній промисловості приріст реального ВВП стримувався обстрілами росіянами промислових об’єктів та інфраструктури, а також плановими відключеннями електроенергії і становив 2,5% у лютому порівняно з лютим-2024.

«Реальна ВДВ у сільському господарстві скоротилась за оцінкою на 1,1% до попереднього року. Це відображає падіння у тваринництві, оскільки показники сільського господарства в перші п’ять місяців року не включають показників рослинництва», — наводяться у дослідженні слова старшого наукового співробітника ІЕД Віталія Кравчука.

Крім того, у лютому Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30% до попереднього місяця — до 244 тис. МВт*год. Найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини (35%) та Словаччини (30%). У порівнянні з лютим 2024 року, імпорт електроенергії зріс у 2,9 рази.

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