ОЕСР погіршила прогноз зростання світового ВВП у 2025 році до 3,1% — Finance.ua

ОЕСР погіршила прогноз зростання світового ВВП у 2025 році до 3,1% Сьогодні 08:33

ОЕСР погіршила прогноз зростання світового ВВП у 2025 році до 3,1%

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) погіршила оцінку зростання світової економіки у найближчі два роки. Тепер прогнозується, що зростання глобального ВВП становитиме 3,1% у 2025 році та 3% у наступному році. У грудні очікувалося підвищення на 3,3% в обидва роки.

Уповільнення темпів зростання порівняно з 3,2% у 2024 році буде зумовлене «торговельними бар’єрами у низці економік G20 та збільшеною геополітичною та політичною невизначеністю, що впливає на інвестиції та витрати домогосподарств», наголошується в оновленому прогнозі ОЕСР.

«Останні показники активності почали вказувати на погіршення перспектив світового зростання. Настрої бізнесу та споживачів ослабли в деяких країнах, а показники невизначеності економічної політики помітно зросли в усьому світі, — йдеться у звіті. — Значні зміни відбулися в торговельній політиці, які, якщо вони збережуться, вдарять по світовому зростанню та збільшенню інфляції».

Також у документі наголошується на збереженні інфляційного тиску в багатьох державах.

Інфляція у країнах G20 у 2025 році очікується на рівні 3,8%, у 2026 році — 3,2%. Це на 0,3 процентного пункту вище за грудневу оцінку.

ОЕСР знизила прогноз зростання ВВП США у 2025 році до 2,2% з 2,4%, наступного року — до 1,6% з 2,1% раніше.

Економіка єврозони зросте на 1% цього року (раніше очікувалося зростання на 1,3%), у 2026 році — на 1,2% (а не на 1,5%). Зокрема оцінку підйому ВВП Німеччини переглянуто до 0,4% з 0,7% і до 1,1% з 1,2% відповідно.

Японська економіка, згідно з новим прогнозом, зросте на 1,1% цього року і на 0,2% наступного року. Раніше передбачалося збільшення на 1,5% та 0,6% відповідно.

ОЕСР підвищила прогноз темпів зростання економіки Китаю у поточному році до 4,8% із 4,7%, зберігши оцінку на майбутній рік без зміни — 4,4%.

Найшвидшою з найбільших економік світу залишиться Індія. ОЕСР очікує зростання ВВП країни в 2025 році, який почнеться у квітні, на 6,4% (раніше 6,9%) і в 2026 році на 6,6% (6,8%).

«Значні ризики зберігаються. Подальша фрагментація світової економіки є ключовою проблемою. Більш високе і широке збільшення торговельних бар’єрів вдарить по зростанню в усьому світі і збільшить інфляцію. Витрати на оборону можуть підтримати економічне зростання в короткостроковій перспективі, але потенційно посилять довгостроковий фіскальний тиск.

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