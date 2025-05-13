ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році — Finance.ua

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році Сьогодні 11:04

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році

Європейський банк розвитку та реконструкції (ЄБРР) переглянув прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 3,3% (за лютневим прогнозом 3,5%). Також ЄБРР зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни росії проти України та отримання вигод від післявоєнної реконструкції.

«Глобальний торговельний тиск, а також війна впливають на економічні очікування на 2025 рік. Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 3,3% у 2025 році, а нещодавні глобальні торговельні суперечності додадуть додаткових ризиків до вже високої невизначеності, пов’язаної з війною росії проти країни», — йдеться в останньому виданні флагманського економічного звіту ЄБРР «Регіональні економічні перспективи ЄБРР» у вівторок.

Зазначається, що стабільне зовнішнє фінансування від ЄС у рамках програми Ukraine Facility та надходження від заморожених російських активів ERA, надані країнами G7, повністю покриють зовнішній та фіскальний дефіцити у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність. Очікується, що потужний стимул з боку державного споживання та збільшення військових закупівель вітчизняної промисловості підтримають економічне зростання.

У той же час банк зауважив, що з середини 2024 року спостерігається сповільнення економічного зростання та прискорення інфляції через вплив війни, що розпочалася з російського вторгнення в лютому 2022 року.

Чому сповільнилося зростання ВВП

ЄБРР нагадує, що зростання реального ВВП у 2024 році помітно сповільнилося з понад 5,0% у першому півріччі до близько 2,0% у другому півріччі, внслідок чого загальний показник знизився до 2,9%. Серед причин — дефіцит електроенергії через російські атаки, низький врожай та гострий дефіцит робочої сили в економіці, спричинений зумовленими війною потребами.

«Тоді як сільське господарство, виробництво енергії та торгівля скоротилися, інші сектори продемонстрували стійке зростання, незважаючи на складні умови та війну. Бізнес продемонстрував стійкість та адаптивність, що в поєднанні зі злетом у 2024 році Чорноморського торговельного коридору України привело до відновлення зростання експорту після двох років різкого падіння», — додав банк.

У звіті також йдеться про те, що у регіонах діяльності ЄБРР — Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Південному і Східному Середземномор’ї (SEMED) — середні темпи зростання сповільнилися з 3,4% у 2022 році до 2,7% у 2023 році і залишилися загалом стабільними на рівні 2,8% у 2024 році.

«Однак різке зростання невизначеності в торговельно-економічній політиці у 2025 році, спричинене посиленням глобальної політичної невизначеності, послабленням зовнішнього попиту та прямим і непрямим впливом оголошеного підвищення імпортних тарифів, спонукало ЄБРР знизити свій регіональний травневий прогноз на цей рік на 0,2 відсоткових пункти до середнього показника в 3%, а потім підвищити його до 3,4% у 2026 році, що не змінилося порівняно з показником лютого», — зазначається у публікації.

Довідка Finance.ua:

раніше повідомлялося що, ЄБРР у лютому погіршив прогноз ВВП для України цього року з 4,7% до 3,5%;

потім Міжнародний валютний фонд (МВФ) також переглянув прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 відсоткових пункта порівняно з попереднім прогнозом — до 2−3%, а Світовий банк — з 6,5% до 2%;

НБУ у квітні погіршив прогноз зростання економіки України у поточному році до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у наступному — з 4,0% до 3,7%.

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