Які податки треба платити за купівлю американських акцій — Finance.ua

Які податки треба платити за купівлю американських акцій

Сьогодні все більше українців задумуються про отримання пасивного доходу і шукають оптимальний варіант для інвестування. Одним з таких є купівля американських акцій та облігацій.

Інвесторам-початківцям, які хочуть торгувати акціями на іноземних біржах, важливо знати про подвійне оподаткування. Спочатку вони повинні сплатити податки країні, де розташований емітент акцій (у нашому випадку це США. — Ред.), а потім ― українській державі.

Оподаткування у США

США утримують 30% податку з дивідендів, які отримують іноземні інвестори. Це відбувається автоматично на рівні брокера або депозитарія. Однак завдяки Угоді про уникнення подвійного оподаткування між США та Україною, підписаній 1999 року, для українців діє знижена ставка.

Для фізичних осіб-резидентів України ставка податку на дивіденди становить 5%, якщо інвестор володіє менше ніж 10% акцій компанії (що є типовою ситуацією для роздрібних інвесторів). Якщо частка перевищує 10%, то ставка підіймається до 15%.

Проте знижка не застосовується автоматично. Щоб скористатися пільговими ставками, необхідно заповнити форму W-8BEN та її подати брокеру. Важливо це зробити до отримання дивідендів.

Форма W-8BEN складається з трьох частин: персональна інформація про інвестора, заява про статус податкового резидента та заява про право на пільги за угодою. Термін дії цієї форми обмежений ― три роки. Потім її треба повторно подавати.

На відміну від дивідендів, прибуток від продажу акцій для нерезидентів США, які не ведуть бізнес у Штатах, не обкладається американським податком. Тобто ви сплатите податок лише в Україні.

Податки в Україні

Згідно з чинним законодавством, українські інвестори, які отримують дивіденди, що нараховуються за корпоративні права або акції іноземної країни, мають заплатити податок у розмірі 9%. До цього ж треба заплатити військовий збір, який сьогодні складає 5%.

Якщо українці інвестують у вітчизняні компанії, то прибуток від дивідендів оподатковується за ставкою 5%.

Інші види пасивного доходу оподатковуються за стандартною ставкою 18% + 5% військового збору.

Враховуйте, що сума податків в Україні зменшується, якщо їх утримали у США. Наприклад, якщо заплачено 5% доходу від дивідендів, то в Україні треба буде доплатити 4% і ще 5% військового збору (замість 9% + 5%).

Важливо розуміти, що всі ці відсотки рахуються від суми прибутку, а не загального обсягу інвестицій. Другий важливий момент ― звітування. Інвестори повинні подати податкову декларацію за попередній рік до 1 травня поточного року, а до 1 серпня ― сплатити податок.

Усі доходи, отримані за межами країни, варто фіксувати у рядку 10.10 («Доходи, отримані з джерел за межами України»). Там треба записувати суми, валюти та навіть країну.

«Законодавство нам каже, що ми повинні враховувати той курс, який був на день отримання доходу. Тобто день продажу цього активу. Окрім того, що потрібно пам’ятати курс, ми орієнтуємось на курс НБУ на той день», ― зазначила фінансова консультантка Софія Фединяк.

Консультантка наголошує: інвестору потрібно декларувати багато різних деталей. Наприклад, час отримання доходу, скільки було вкладено, скільки зароблено, різницю від цього. Вона радить вести табличку в Excel, аби фіксувати всі важливі дані. Це суттєво полегшить процес заповнення декларації, запевняє експертка.

