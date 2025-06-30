Мінфін готує нову систему управління публічними інвестиціями — Finance.ua

Мінфін готує нову систему управління публічними інвестиціями Сьогодні 08:31

Мінфін готує нову систему управління публічними інвестиціями

Міністерство фінансів України спільно з ЮНІСЕФ працює над оновленням системи бюджетного планування та управління інвестиціями на місцевому рівні. Йдеться про середньострокову перспективу — тобто планування витрат на кілька років уперед.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Це питання обговорювали під час дводенної наради 25−26 червня під керівництвом першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна та заступника міністра Романа Єрмоличева. Участь у заході взяли представники обласних і міських фінансових структур, а також місцевого самоврядування. Зустріч відбулася за підтримки уряду Німеччини та банку KfW.

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Навіщо це потрібно

Основна мета — зробити бюджетне планування більш прозорим і ефективним, щоб ресурси використовувалися з урахуванням потреб громадян, зокрема дітей та вразливих груп.

«Середньострокове планування — це не просто технічний інструмент, а умова забезпечення нашої стійкості та відновлення. Ми маємо бути чесними із собою: ресурс обмежений, тому кожна гривня повинна працювати на результат», — підкреслив Улютін.

Що передбачає нова система

Планування інвестицій на кілька років наперед — разом зі складанням річного бюджету.

Прив’язка до стратегічних пріоритетів держави.

Фінансова відповідальність та прозорість.

Можливість громадам самостійно визначати свої потреби, але в межах загальнодержавного курсу.

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Соціальні програми та освіта

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розповів про соціальні зміни, які плануються на 2026−2028 роки. Зокрема, уряд працює над новими програмами підтримки сімей з дітьми та підвищенням соціальних виплат у 2026 році.

Крім того, через брак точних даних про освіту складно розрахувати, скільки грошей потрібно буде виділити школам. Тому після схвалення головного бюджетного документа Мінфін дасть громадам поради, як планувати освітні витрати на наступні три роки.

Укрінформ За матеріалами:

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