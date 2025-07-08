Аналітики назвали сектори, вигідні для інвестицій в Україну — Finance.ua

Аналітики назвали сектори, вигідні для інвестицій в Україну Сьогодні 19:05 — Казна та Політика

Аналітики назвали сектори, вигідні для інвестицій в Україну

Україна має всі шанси стати новим інфраструктурним ринком Європи. Інвестори, які прийдуть на ринок уже зараз, отримають стратегічні переваги. Після завершення війни вікно можливостей буде іншим.

Про це свідчить аналітичний звіт «Відновлення України» компанії Dragon Capital та Amber Infrastructure.

«Відновлення України — це не лише про відтворення втраченого. Це про закладання фундаменту для сучасної інтегрованої економіки, що стане частиною Європи», — зазначив керуючий директор, керівник інфраструктурного напряму в Dragon Capital Євген Баранов.

У документі йдеться про поступовий перехід від етапу відновлення до економічної модернізації з фокусом на інвестиції в енергетику, транспорт, логістику та цифрову інфраструктуру. Україна розглядається як потенційний інфраструктурний хаб у Європі на тлі євроінтеграційних процесів і зростання ролі приватного бізнесу за підтримки міжнародної спільноти.

Чому інвестувати в Україну варто саме зараз

У звіті сказано, що потреби у відновленні перевищують $534 млрд, з яких до €150 млрд можуть бути залучені з приватного сектору.

Економіки України поступово повертається до зростанні: у 2023 році ВВП України зріс на 5,5%, у 2024 на 2,9%.

Євроінтеграція стимулює реформи в енергетиці, транспорті, державно-приватному партнерстві. А підтримка міжнародних інституцій розширюється.

Крім того, Україна приєднується до TEN-T — транс’європейської транспортної мережі.

Ключові напрямки для інвестицій

Енергетика

Перехід до децентралізованої системи з маневровими потужностями. Розвиток сонячної, вітрової та біоенергетики. Інтеграція з ENTSO-E, лібералізація ринку електроенергії, торгівля з ЄС.

Логістика та індустріальні парки

Україна стає сухопутним хабом між ЄС і Чорним морем. Один із прикладів — індустріальний парк M 10 у Львові (Dragon Capital + ЄБРР + страхування MIGA). Військові ризики покриваються спеціальними страховими інструментами.

Транспорт і коридори

Розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема Via Carpatia. Зростання вантажопотоку через західний кордон — +40% у 2024 році. Нові моделі приватного бізнесу на залізниці.

Механізми фінансування

Аналітики зазначають, що зараз формується система державно-приватного партнерства. З’являються нові можливості для поєднання приватного та публічного фінансування. Прийняте законодавство гарантує захист іноземних інвестицій.

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