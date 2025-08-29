В Україні ремонтують ключові автодороги на західному кордоні — Finance.ua
укр
В Україні ремонтують ключові автодороги на західному кордоні

Казна та Політика
2
У межах спільного з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) проєкту «Розвиток Транс’європейської транспортної мережі» тривають роботи з капітального ремонту доріг до пунктів пропуску на західному кордоні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
З квітня 2025 року вже тривають роботи з капітального ремонту дороги Тернопіль-Львів-Рава-Руська (М-09). Першопочаткова вартість робіт — 182 млн євро, проте в результаті торгів знизилася до 110 млн євро.
«Цей автошлях — один з ключових транспортних коридорів, що веде до міжнародного пункту пропуску „Рава-Руська — Гребенне“ на кордоні з Польщею та є частиною європейського маршруту E372 (Варшава — Львів). Автошлях М-09 також є частиною Транс’європейської транспортної мережі, що підкреслює його стратегічну роль у загальноєвропейській інфраструктурі», — сказано в повідомленні.
Відповідно до домовленостей з ЄБРР та плану реалізації проєкту, наразі завершений тендер щодо реалізації реформи практики закупівель, а тендер щодо моніторингу проєкту — на фінальній стадії відбору фіналіста.
Успішна реалізація цього етапу відкриває можливість переходу до реалізації наступних етапів — використання другого і третього траншів B i C на суму 263,5 млн євро. У межах цих траншів планується капітальний ремонт трьох ділянок дороги у Рівненській області (М-06).
Цей автошлях, який також відомий як «Київ-Чоп», є однією з найважливіших автомобільних доріг державного значення в Україні. Вона зʼєднує столицю з великими містами України і є частиною кількох міжнародних транспортних коридорів: зокрема, Е40 та Е50 французького сполучення. Пропускні пункти «Ужгород» та «Чоп», які знаходяться на шляху, сполучають Україну зі Словаччиною та Угорщиною.
За матеріалами:
Finance.ua
