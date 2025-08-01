Реконструкція доріг TEN-T в Україні обійдеться в понад 110 мільярдів євро — Finance.ua

Реконструкція доріг TEN-T в Україні обійдеться в понад 110 мільярдів євро Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

Реконструкція доріг TEN-T в Україні обійдеться в понад 110 мільярдів євро

Оновлення української частини транс’європейської транспортної мережі TEN-T до стандартів ЄС потребуватиме приблизно 110,6 мільярда євро.

Про це свідчить аналітика Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Що відомо про мережу TEN-T

Trans-European Transport Network (TEN-T) — це транс’європейська транспортна мережа, що включає найважливіші сполучення між великими містами та вузлами ЄС.

У червні 2025 року Україна завершила скринінг свого законодавства за главою 21 acquis ЄС, що охоплює розвиток транс’європейської транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури (відповідно TEN-T, TEN-E та TEN-Telecom).

Орієнтовна мапа розширення дорожньої мережі TEN-T в Україні, www.ier.com.ua

Скільки потрібно коштів

Реконструкція основної мережі TEN-T в Україні загальною протяжністю 4 753 км, що охоплює ключові міжнародні транспортні коридори — траси Київ-Чоп, Київ-Одеса до рівня двосмугових автомагістралей з розділеним рухом за стандартами ЄС, обійдеться орієнтовно в 71,3 млрд євро.

Оновлення розширеної мережі протяжністю 2 619 км, що забезпечує зв’язок між регіональними центрами, прикордонними пунктами пропуску та менш навантаженими ділянками, потребуватиме близько 39,3 млрд євро.

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Загальні витрати на повне приведення української мережі TEN-T до стандартів ЄС становитимуть близько 110,6 млрд євро.

У розраховану суму 110 млрд євро не включено потенційні витрати на мости, тунелі, розв’язки, земельні питання чи екологічні заходи, які можуть суттєво вплинути на фінальний бюджет.

«Проте навіть базова оцінка демонструє масштаб необхідного інвестиційного ресурсу, який може бути реалізований за підтримки міжнародних фінансових інституцій — таких як CEF, ЄІБ, ЄБРР та інших донорів, орієнтованих на інтеграцію України до європейської транспортної системи», — зазначила авторка дослідження та наукова співробітниця ІЕД Анастасія Кропова.

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За словами дослідниці, яка у своїх розрахунках спиралась на досвід Словаччини, приведення українських доріг TEN-T до стандартів ЄС триватиме орієнтовно до 2047−2050 року.

Коли і як це може бути реалізовано

Для основної мережі протяжністю 4 753 км знадобиться близько 21−22 років, враховуючи підготовчі етапи та середній темп будівництва на рівні 250 км на рік після перших років запуску.

Реалізація розширеної мережі (comprehensive), яка охоплює ще 2 619 км, потребуватиме додатково 10−11 років.

«У разі ефективної мобілізації ресурсів, залучення міжнародного фінансування та підрядників ці строки можуть бути скорочені на третину», — зазначила Кропова.

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