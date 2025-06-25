Які міста в Україні отримають євроколію — Finance.ua

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Які міста в Україні отримають євроколію

Казна та Політика
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Які міста в Україні отримають євроколію
Які міста в Україні отримають євроколію
Вже у липці цього року запрацює ділянка євроколії від Чопа до Ужгорода. Також з часом залізниця європейського стандарту з’явиться у Львові, Луцьку та Чернівцях.
Про це заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава, повідомляє «Укрінформ».
Запуск євроколії Чоп-Ужгород дозволить організувати прямі безпересадочні рейси до Будапешта, Кошиці, Відня, Братислави.
Паралельно тривають підготовчі процеси з будівництва євроколії у Чернівцях та Львові. За планами, наступним містом, яке отримає залізничне сполучення за європейським стандартом колії, стане Луцьк.
«В принципі, це той варіант, який найближчі 4−5 років може забезпечити якісне сполучення», —
сказав він.

Щодо вантажних перевезень, то, за словами Кави, транспортування вантажів широкою колією в принципі є більш ефективним, ніж транспортування євроколією, оскільки різниця між Україною та Європою полягає не лише в ширині колії, а й у навантаженнях на вісь, габаритах вагонів, максимальній вазі вантажних поїздів.
Євроколія в Україні
  • Європейська колія — це залізнична колія шириною 1435 мм. Вона умовно вважається світовим стандартом колії на залізничному транспорті. Приблизно 60% всіх залізниць світу використовують стандартну колію.
  • В Україні та інших країнах, де стандартом є колія ширша за європейську — 1520 мм, колію 1435 мм прийнято називати «вузькою».
  • У 2023 році «Укрзалізниця» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) розпочала прокладання євроколії на ділянці від станції Мостиська, яка знаходиться на кордоні з Польщею, до Львова. Відповідний меморандум сторони підписали 24 листопада 2023 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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