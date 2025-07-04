ЄС виділяє Україні 76 млн євро для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею — Finance.ua

ЄС виділяє Україні 76 млн євро для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею
Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні 76 мільйонів євро грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею.
Про це у телеграм повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Зазначається, що відповідний проєкт Укрзалізниці схвалив Координаційний комітет програми Connecting Europe Facility (CEF).
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За словами Кулеби, це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою зі стандартом колії 1435 мм: Скнилів — Мостиська II.
«Євроколія — це коротший час у дорозі, нові можливості для транзиту, розвантаження пунктів пропуску. І водночас — це інвестиція в економічну стійкість України, розвиток торгівлі, підсилення експорту, нові можливості для бізнесу та логістики. Це чіткий сигнал, що Україна вже частина європейської транспортної мережі, і наша інтеграція відбувається не колись у майбутньому, вона триває зараз», — зазначив Кулеба.
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