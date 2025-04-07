Україну та ЄС зʼєднає надшвидкісна залізниця — терміни Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

Україну та ЄС зʼєднає надшвидкісна залізниця — терміни

Європа готується до запуску нового залізничного проєкту Starline high-speed rail, який має з’єднати ключові міста ЄС — і включити Україну в надшвидкісну логістичну систему. Про це пише Іnpoland.net.pІ

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Терміни

Перші маршрути планують відкрити вже у 2030 році, а повноцінне завершення всієї мережі очікується до 2045-го.

Це не просто новий вид транспорту — це переворот у логістиці. Потяги Starline курсуватимуть зі швидкістю до 400 км/год, доставляючи товари між країнами в кілька разів швидше. Для бізнесу це означає стабільні графіки, менше заторів на дорогах і суттєве зниження викидів.

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Нині лише 18% вантажів у ЄС перевозяться залізницею, хоча вона вчетверо енергоефективніша за автотранспорт.

Starline має змінити це, об’єднавши Європу у єдину мережу без затримок на кордонах. Станції перетворяться на сучасні логістичні хаби, де перетинаються залізничні, автомобільні та авіамаршрути.

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Це відкриє нові можливості для експорту, виробників та інтеграції у спільний європейський ринок.

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