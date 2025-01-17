Укрзалізниця запустить два «пілоти» для вантажних перевезень — Finance.ua

Укрзалізниця запустить два «пілоти» для вантажних перевезень Сьогодні 20:12 — Казна та Політика

АТ «Укрзалізниця» (УЗ) у 2025 році має намір впровадити на залізниці два пілотні проєкти — маршрутизацію вантажних перевезень і відстій вагонів на залізничних станціях.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

«Головна мета — збільшення відсотка маршрутизації перевезень вантажів залізницею. У межах проєкту УЗ надає можливість безкоштовного накопичення маршрутних поїздів на станційних коліях загального користування протягом 24 годин! Розглядається можливість збільшити технологічний час до 48 годин», — заявив він на засіданні Експортного офісу при УЗ.

Крім того, УЗ запропонує вантажоперевізникам послугу з відстою порожніх власних вагонів на коліях узгоджених станцій. Мета ініціативи — стимулювання відстою надлишкового вагонного парку і зменшення вартості відстою приватного парку, пояснив представник компанії.

Ткачов також звернув увагу, що філія УЗ «Центр транспортної логістики» продовжила кампанію з підписання довгострокових договорів на використання вагонного парку АТ «Укрзалізниця» до 2025 року. Він закликав відправників скористатися вагонами УЗ і зафіксувати вартість їх використання на поточний рік.

ukragroconsult За матеріалами:

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