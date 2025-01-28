Укрзалізниця підвищує вартість квитків на поїзди до Варшави та Будапешта — Finance.ua

Укрзалізниця підвищує вартість квитків на поїзди до Варшави та Будапешта Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Укрзалізниця підвищує вартість квитків на поїзди до Варшави та Будапешта

Укрзалізниця з 1 лютого зменшить знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень «Укрзалізниця «погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн.

У напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ — на 20−27%;

у вагонах купе — на 9−27%.

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ — Варшава — на 37%;

Київ — Будапешт — на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

«До 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами», — додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила два нові залізничні маршрути для сполучення з ЄС. Так, почав курсувати перший поїзд з Києва до Будапешта та Братислави. Нові сполучення покликані частково розвантажити популярний варшавський напрямок та розширити логістичні зв’язки з європейськими країнами.

Також 6 лютого компанія запускає нові зручні нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.