«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги до Закарпаття та Прикарпаття — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги до Закарпаття та Прикарпаття Сьогодні 09:44 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги до Закарпаття та Прикарпаття

Як повідомила «Укразалізниця», 6 лютого запускають нові зручні нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом.

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Поїзд № 234/233 Рахів — Київ:

Відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва о 13:12.

Відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова о 07:50.

Зручний маршрут для подорожей мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова.

Пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю за рахунок групи безпересадкових вагонів «Ковель — Рахів», що курсують у складі поїзда № 234/233 Рахів — Київ.

Поїзд № 84/83 Солотвино — Київ:

Відправлення зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва о 13:12.

Відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:16, прибуття в Солотвино о 08:08.

«Зручним нічним маршрутом до Львова залишаються лише жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття», — пишуть в компанії.

Раніше ми писали , у 2024 році «Укрзалізниця» відновила пасажирські перевезення до довоєнного рівня. АТ «Укрзалізниця» у 2024 році перевезла 146,9 млн тонн вантажів, що на 22% більше, ніж у 2023 році. По пасажирському напрямку перевізник досяг показника довоєнного рівня — протягом року було перевезено 57,2 млн пасажирів у далекому та приміському сполученні.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» запускає поїзд «‎Чернівці — Львів». Запущено два нові залізничні маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв’язки з ЄС.

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