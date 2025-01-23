«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги до Закарпаття та Прикарпаття — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає нові нічні потяги до Закарпаття та Прикарпаття
Як повідомила «Укразалізниця», 6 лютого запускають нові зручні нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом.
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Поїзд № 234/233 Рахів — Київ:
- Відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва о 13:12.
- Відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова о 07:50.
Зручний маршрут для подорожей мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова.
Пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю за рахунок групи безпересадкових вагонів «Ковель — Рахів», що курсують у складі поїзда № 234/233 Рахів — Київ.
Поїзд № 84/83 Солотвино — Київ:
- Відправлення зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва о 13:12.
- Відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:16, прибуття в Солотвино о 08:08.
«Зручним нічним маршрутом до Львова залишаються лише жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття», — пишуть в компанії.
Раніше ми писали, у 2024 році «Укрзалізниця» відновила пасажирські перевезення до довоєнного рівня. АТ «Укрзалізниця» у 2024 році перевезла 146,9 млн тонн вантажів, що на 22% більше, ніж у 2023 році. По пасажирському напрямку перевізник досяг показника довоєнного рівня — протягом року було перевезено 57,2 млн пасажирів у далекому та приміському сполученні.
Довідка Finance.ua:
- «Укрзалізниця» запускає поїзд «Чернівці — Львів». Запущено два нові залізничні маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв’язки з ЄС.
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