НБУ тимчасово перестав друкувати нові банкноти номіналом 100 і 200 гривень — Finance.ua

НБУ тимчасово перестав друкувати нові банкноти номіналом 100 і 200 гривень

Казна та Політика
82
Національний банк України не друкував нових банкнот номіналом 100 гривень від початку 2024 року, а 200 гривень — від початку 2023 року.
Про це регулятор повідомив у коментарі виданню «Економічна правда».
Зазначається, що обсяг випуску нових 100-гривневих банкнот скоротився після початку великої війни: якщо у 2021 році їх надрукували близько 240 млн штук, то у 2022−2023 роках — по 25 млн штук. Від початку 2024 року і до 25 серпня 2025 року нових банкнот цього номіналу Нацбанк не друкував.
Натомість 200-гривневі банкноти НБУ не друкує від початку 2023 року, хоча у 2022 році надрукував 370 млн штук, а у 2021-му — 110 млн штук.
Те, що Нацбанк наразі не друкує нові банкноти номіналом 100 та 200 гривень, не означає, що регулятор від них відмовився. Частину банкнот він може випускати в обіг зі своїх сформованих раніше запасів у разі, якщо виникне така необхідність.
Наприклад, у 2023 році НБУ вже тимчасово не друкував нові банкноти номіналом 50 гривень, хоча у 2022 році їх надрукували 80 млн штук, а у 2024-му — 60 млн штук. За 2025 рік НБУ надрукував вже 80 млн банкнот цього номіналу.
Найбільше цьогоріч (станом на 25 серпня) Нацбанк надрукував банкнот найвищих номіналів:
  • 500 гривень — 200 млн штук;
  • 1000 гривень — 172,8 млн штук.
Крім цього у 2025 році НБУ вже встиг накарбувати 60 млн монет номіналом 5 гривень, 56,98 млн монет номіналом 10 гривень та 10 млн монет номіналом 50 копійок.
Щодо планів розширювати чи звужувати номінальний ряд банкнот та монет, то в НБУ поки що не ухвалювали відповідних рішень. Там зазначають, що щорічно проводять оцінку відповідності номінального ряду соціально-економічному розвитку країни, на підставі якої й ухвалюють рішення про зміни. У разі ухвалення подібних рішень там обіцяють проінформувати як банки, так і громадськість.
«Основне завдання Національного банку під час визначення оптимальної структури банкнот і монет — це максимальна зручність номінального ряду для забезпечення готівкових розрахунків. Недостатня кількість номіналів в обігу може створювати ускладнення під час розрахунків, а надмірна кількість номіналів — незручності для операторів готівкового ринку та ймовірні додаткові витрати на забезпечення готівкового обігу», — додали в НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк з 21 серпня 2025 року увів в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 20 гривень розміщено патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям Слава!»;
  • із 1 листопада 2024 року Національний банк почав поступово замінювати банкноти 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні. Також вже поступово виводять з обігу та замінюють на новіші гривні іншого номіналу:
— 1 та 2 гривні зразків 2003—2007 років — з 1 жовтня 2020 року;
— 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003—2007 років — з 1 січня 2023 року;
— 500 гривень — з 1 серпня 2024 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
Гроші
Payment systems