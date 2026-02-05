0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відключення світла: чи виїжджають кияни (експерти з нерухомості)

Казна та Політика
22
Відключення світла: чи виїжджають кияни (експерти з нерухомості)
Відключення світла: чи виїжджають кияни (експерти з нерухомості)
Мобільні оператори та експерти ринку нерухомості не підтверджують різкого відтоку населення в столиці.
Мобільні оператори стверджують, що абонентська база у столиці залишається стабільною.
У Vodafone зазначили, що не спостерігають суттєвої динаміки зміни кількості користувачів.
У lifecell також не бачать масового від’їзду, пояснюючи наявну міграцію сезонними переїздами в сусідні населені пункти чи області.

Експерти з нерухомості

Експерти ринку нерухомості підтверджують, що мова не про масовий відтік, а про тимчасове переселення окремих категорій киян.
За словами рієлтора Олександра Бойка, найбільше виїжджають три групи: сім’ї з маленькими дітьми, люди з хронічними захворюваннями, а також IT-спеціалісти та фрілансери, які працюють віддалено та потребують стабільного інтернету.
«Це не панічна евакуація, а усвідомлене тимчасове переселення певних соціальних груп», — відмітив рієлтор.
У західних регіонах та Київській області дійсно фіксується помірне зростання попиту на оренду, зазначає керівник з розвитку продуктів DIM. RIA Віталій Поберезький, однак воно не має ознак довгострокового тренду.
Експрезидент АФНУ Юрій Піта також додав, що масової міграції немає, оскільки більшість киян залишаються прив’язаними до роботи, навчання дітей та звичного способу життя.
«Хтось тимчасово поїде до родичів, але це короткострокові виїзди. Як тільки потеплішає й ситуація стабілізується, люди повернуться», — відмітив Піта.
Як повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, ситуація в енергетиці залишається дуже складною. «На жаль, є ризик, що відключення графіків може погіршитися. Це пов’язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишиться значним» — сказав він.
За матеріалами:
УНІАН
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems