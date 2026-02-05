Відключення світла: чи виїжджають кияни (експерти з нерухомості) Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

Мобільні оператори та експерти ринку нерухомості не підтверджують різкого відтоку населення в столиці.

Мобільні оператори стверджують, що абонентська база у столиці залишається стабільною.

У Vodafone зазначили, що не спостерігають суттєвої динаміки зміни кількості користувачів.

У lifecell також не бачать масового від’їзду, пояснюючи наявну міграцію сезонними переїздами в сусідні населені пункти чи області.

Експерти з нерухомості

Експерти ринку нерухомості підтверджують, що мова не про масовий відтік, а про тимчасове переселення окремих категорій киян.

За словами рієлтора Олександра Бойка, найбільше виїжджають три групи: сім’ї з маленькими дітьми, люди з хронічними захворюваннями, а також IT-спеціалісти та фрілансери, які працюють віддалено та потребують стабільного інтернету.

«Це не панічна евакуація, а усвідомлене тимчасове переселення певних соціальних груп», — відмітив рієлтор.

У західних регіонах та Київській області дійсно фіксується помірне зростання попиту на оренду, зазначає керівник з розвитку продуктів DIM. RIA Віталій Поберезький, однак воно не має ознак довгострокового тренду.

Експрезидент АФНУ Юрій Піта також додав, що масової міграції немає, оскільки більшість киян залишаються прив’язаними до роботи, навчання дітей та звичного способу життя.

«Хтось тимчасово поїде до родичів, але це короткострокові виїзди. Як тільки потеплішає й ситуація стабілізується, люди повернуться», — відмітив Піта.

«На жаль, є ризик, що відключення графіків може погіршитися. Це пов’язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишиться значним» — сказав він. Як повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, ситуація в енергетиці залишається дуже складною.«На жаль, є ризик, що відключення графіків може погіршитися. Це пов’язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишиться значним» — сказав він.

