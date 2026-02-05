Ситуація в енергетиці: Шмигаль дав невтішний прогноз
Як повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, ситуація в енергетиці залишається дуже складною.
«На жаль, є ризик, що відключення графіків може погіршитися. Це пов’язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишиться значним» — сказав він.
Відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах. У Києві працює більше ніж 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад «Нафтогазу».
«У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу. Посилюємо роботу з усіма партнерами щодо виробництва енергетичного обладнання. Вже більше 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму», — написав він.
Раніше йшлося, що станом на 4 лютого в Києві без тепла залишалися понад 1100 багатоповерхівок. Таким чином, ситуація з учорашнього дня так і не змінилась. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Найскладніша ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині.
