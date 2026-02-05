«Укрнафта» у 2025 році збільшила буріння свердловин на 150%
АТ «Укрнафта» у 2025 році суттєво збільшила власні можливості з буріння свердловин. За рік компанія пробурила 25 нових свердловин, що на 150% більше, ніж у 2024 році, коли було зведено 10 свердловин. Це рекордний показник за останні роки.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Вплив буріння на видобуток нафти і газу
Нове буріння, інтенсифікація та інші виробничі заходи сукупно забезпечили зростання видобутку «Укрнафти» у 2025 році на 3,39% у нафтовому еквіваленті порівняно з 2024 роком.
Зокрема:
- видобуток нафти зріс на 3,77%;
- видобуток природного газу — на 2,86%.
Як змінювалися обсяги буріння після переходу під державне управління
До 2023 року темпи нового буріння в компанії залишалися мінімальними в середньому 1−2 свердловини на рік. Після переходу «Укрнафти» під державне управління обсяги буріння почали стабільно зростати.
Динаміка нового буріння виглядає так:
- 2023 рік — 6 свердловин;
- 2024 рік — 10 свердловин (+67%);
- 2025 рік — 25 свердловин (+150%).
Фактично у 2025 році компанія побудувала стільки ж свердловин, як за весь період 2015−2022 років.
Паралельно з кількістю свердловин зростали й обсяги буріння, виконані власними буровими підрозділами «Укрнафти»:
- 2023 рік — 6 188 метрів;
- 2024 рік — 11 082 метри (+79%);
- 2025 рік — 18 994 метри (+71%).
«Ми нарощуємо буріння в межах наявних спецдозволів і водночас відновлюємо власні бурові потужності. Це дозволяє системно збільшувати обсяги робіт і зменшувати залежність від зовнішніх підрядників», — зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.
Окрему увагу компанія приділяє підвищенню ефективності будівництва свердловин. Зокрема, було оновлено підходи до облаштування бурових майданчиків і під’їзних шляхів, а також триває заміна застарілої логістичної техніки. У результаті час монтажно-демонтажних робіт скоротили на 24%. Це дозволило зекономити до 10 днів під час будівництва однієї свердловини та зменшити кількість задіяної техніки.
