0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін оновив порядок пріоритетних видатків Казначейства в умовах воєнного стану

Казна та Політика
9
Кабмін оновив порядок пріоритетних видатків Казначейства в умовах воєнного стану
Кабмін оновив порядок пріоритетних видатків Казначейства в умовах воєнного стану
Кабмін прийняв проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», розроблений Міністерством фінансів України.

Змін передбачають:

1. Розширення переліку пріоритетних медичних видатків
Проєктом постанови передбачено включення до переліку пріоритетних видатків, за якими Казначейство в умовах воєнного стану здійснює відкриття асигнувань та проведення платежів у першочерговому порядку, здійснення скринінгів здоров’я для осіб віком від 40 років.
Закріплення цього напряму серед пріоритетних сприятиме стабільному фінансовому забезпеченню профілактичних програм навіть за обмежених бюджетних ресурсів, а також сприятиме підтримці системного підходу держави до збереження здоров’я населення в умовах воєнного часу.
2. Уточнення підходів до фінансування стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги
Проєктом постанови також уточнюються формулювання напрямів видатків щодо фінансового забезпечення стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги з метою їх повної відповідності бюджетним програмам, визначеним у Законі України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».
Уточнено положення щодо:
  • оплати медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги деяким категоріям громадян;
  • забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, у тому числі послуг із медіації.
Такі зміни дозволять чітко пов’язати відповідні видатки з бюджетними програмами та підвищити прозорість і передбачуваність фінансового забезпечення соціально важливих послуг.

Чому це важливо

Оновлення Порядку дає змогу Державній казначейській службі й надалі забезпечувати безперебійне та передбачуване фінансування ключових видатків державного бюджету, зокрема у сферах охорони здоров’я, а також сприяє стабільності й збалансованості бюджетного процесу в умовах воєнного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems