Кабмін оновив порядок пріоритетних видатків Казначейства в умовах воєнного стану
Кабмін прийняв проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», розроблений Міністерством фінансів України.
Змін передбачають:
1. Розширення переліку пріоритетних медичних видатків
Проєктом постанови передбачено включення до переліку пріоритетних видатків, за якими Казначейство в умовах воєнного стану здійснює відкриття асигнувань та проведення платежів у першочерговому порядку, здійснення скринінгів здоров’я для осіб віком від 40 років.
Закріплення цього напряму серед пріоритетних сприятиме стабільному фінансовому забезпеченню профілактичних програм навіть за обмежених бюджетних ресурсів, а також сприятиме підтримці системного підходу держави до збереження здоров’я населення в умовах воєнного часу.
2. Уточнення підходів до фінансування стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги
Проєктом постанови також уточнюються формулювання напрямів видатків щодо фінансового забезпечення стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги з метою їх повної відповідності бюджетним програмам, визначеним у Законі України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».
Уточнено положення щодо:
- оплати медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги деяким категоріям громадян;
- забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, у тому числі послуг із медіації.
Такі зміни дозволять чітко пов’язати відповідні видатки з бюджетними програмами та підвищити прозорість і передбачуваність фінансового забезпечення соціально важливих послуг.
Чому це важливо
Оновлення Порядку дає змогу Державній казначейській службі й надалі забезпечувати безперебійне та передбачуване фінансування ключових видатків державного бюджету, зокрема у сферах охорони здоров’я, а також сприяє стабільності й збалансованості бюджетного процесу в умовах воєнного стану.
