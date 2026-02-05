Кабмін оновив порядок пріоритетних видатків Казначейства в умовах воєнного стану Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Кабмін оновив порядок пріоритетних видатків Казначейства в умовах воєнного стану

Кабмін прийняв проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», розроблений Міністерством фінансів України.

Змін передбачають:

1. Розширення переліку пріоритетних медичних видатків

Проєктом постанови передбачено включення до переліку пріоритетних видатків, за якими Казначейство в умовах воєнного стану здійснює відкриття асигнувань та проведення платежів у першочерговому порядку, здійснення скринінгів здоров’я для осіб віком від 40 років.

Закріплення цього напряму серед пріоритетних сприятиме стабільному фінансовому забезпеченню профілактичних програм навіть за обмежених бюджетних ресурсів, а також сприятиме підтримці системного підходу держави до збереження здоров’я населення в умовах воєнного часу.

2. Уточнення підходів до фінансування стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги

Проєктом постанови також уточнюються формулювання напрямів видатків щодо фінансового забезпечення стоматологічних послуг та безоплатної правничої допомоги з метою їх повної відповідності бюджетним програмам, визначеним у Законі України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Уточнено положення щодо:

оплати медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги деяким категоріям громадян;

забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, у тому числі послуг із медіації.

Такі зміни дозволять чітко пов’язати відповідні видатки з бюджетними програмами та підвищити прозорість і передбачуваність фінансового забезпечення соціально важливих послуг.

Чому це важливо

Оновлення Порядку дає змогу Державній казначейській службі й надалі забезпечувати безперебійне та передбачуване фінансування ключових видатків державного бюджету, зокрема у сферах охорони здоров’я, а також сприяє стабільності й збалансованості бюджетного процесу в умовах воєнного стану.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.