Реальний валовий внутрішній продукт України зріс у 4 кварталі 2025 року
Реальний валовий внутрішній продукт України у четвертому кварталі 2025 року зріс на 0,7% порівняно з третім кварталом.
Про це повідомила Державна служба статистики.
«Реальний ВВП у четвертому кварталі 2025 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з четвертим кварталом 2024 року — на 3,0%», — йдеться в повідомленні.
Згідно з даними за попередній період, зростання ВВП у третьому кварталі 2025 року в річному вимірі було зафіксовано на рівні 2,1%.
Нагадаємо, аналітики ICU прогнозують зростання реального ВВП у 2026 році на рівні 1.2%.
У 2026 році економічне зростання сповільниться. Основними причинами стануть пошкодження енергетичної та транспортної інфраструктури внаслідок російських атак, дефіцит електроенергії та ускладнення експорту морськими шляхами. Це призводитиме до тимчасових простоїв великих виробництв.
Додатковим стримувальним фактором стане поступове скорочення дефіциту держбюджету та фіскального стимулу, а також відкладення бізнесом капітальних інвестицій через високі безпекові ризики. Як і в попередні роки, ключовим драйвером зростання залишатиметься приватне споживання домогосподарств.
Консенсусна оцінка Мінекономіки щодо зростання ВВП на 2026 рік становить 2,4% (варіативність оцінок — від 1% до 3,3%);
В оцінці інших показників експерти, хоча й дають однакові тенденції на поточний рік, але загалом їхні оцінки мають ширший діапазон коливань. Більшість експертів очікують, що у 2027- 2028 роках економічне зростання триватиме, хоча й помірнішими темпами, ніж прогнозувалося раніше.
