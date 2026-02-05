0 800 307 555
Українська машина розмінування отримала сертифікат (фото)

Казна та Політика
17
машина розмінування
машина розмінування
Українська компанія отримала сертифікат відповідності на легку машину розмінування з дистанційним керуванням UDM VORMELA.
Про це повідомили в Мінекономіки.

Характеристки

Машина спроможна очищувати 1500−2500 м2 за годину залежно від типу ґрунту та густоти чагарників. Заявлена глибина обробки ґрунту — до 25 сантиметрів.
Робочий орган машини — молотковий мульчер, який захищає основну платформу від підриву ручних гранат, артилерійських осколкових суббоєприпасів, що не спрацювали, протипіхотних мін та інших невеликих вибухонебезпечних предметів.
Корпус UDM VORMELA захищений броньованою сталлю Mars 500, що забезпечує критичний рівень захисту від уламків та вибухової хвилі.
Машина також має дві конфігурації шасі — колеса із цільнолитої гуми або ж накидні гусениці.
Сервісне обслуговування і ремонт компанія-виробник здійснює на території України. Вага такої машини — 6 тонн і для її транспортування не потрібен спецтранспорт.
Нагадаємо, за рік роботи програми компенсації витрат на гуманітарне розмінування в Україні очищено 3,4 тис. га сільськогосподарських земель, які вже повернуті до використання.
За результатами аудиту Рахункової палати на очищення забруднених боєприпасами сільгоспземель піде 83 роки.
За матеріалами:
Finance.ua
