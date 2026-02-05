0 800 307 555
Немає змоги сплатити податки: в Мінфіні нагадали, що робити

Мінфін нагадав платникам податків про порядок підтвердження неможливості своєчасного виконання податкових обов’язків у випадках відключення електроенергії або настання інших об’єктивних обставин.
Про що йдеться

Йдеться про ситуації, коли платник податків не може вчасно подати податкову звітність, зареєструвати податкові чи акцизні накладні, виконати інші обов’язки, передбачені податковим законодавством, через відсутність електропостачання або інші надзвичайні фактори.

Що робити

У випадку виникнення таких обставин платник податків має право звернутися до органів Державної податкової служби України із заявою та документами для підтвердження факту неможливості виконання податкового обов’язку у встановлений строк.
У випадку прийняття рішення про неможливість виконання податкового обов’язку платник податків звільняється від відповідальності за його несвоєчасне виконання, передбаченої Податковим кодексом України. При цьому, виконати обов’язок потрібно:
  • протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні; або
  • не пізніше ніж протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення можливості виконання податкового обов’язку — якщо така можливість з’явилася раніше.
Мінфін наголошує, що звільнення платників податків від відповідальності за несвоєчасне виконання ними податкових обов’язків надається виключно за умови наявності обставин, які фактично роблять неможливим виконання таким платником податків своїх податкових обов’язків.
Нагадаємо, Державна податкова служба України затвердила план-графік документальних планових перевірок на 2026 рік. До нього включено майже 4,6 тис. суб’єктів господарювання, зокрема юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
До плану перевірок увійшли:
  • майже 3,2 тис. суб’єктів господарювання — юридичних осіб;
  • 121 банківська та небанківська фінансова установа;
  • понад 1 тис. фізичних осіб — підприємців;
  • 258 юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ.
Порівняно з попереднім роком кількість суб’єктів господарювання, включених до плану-графіка, скоротилася більш ніж на 7%. План сформовано з акцентом на якість перевірок, а не на їх кількість.
