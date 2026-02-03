ДПС готується запустити CRM у межах податкової реформи Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

ДПС та радники МВФ провели зустріч для обговорення планів впровадження CRM у 2026 році., vl.tax.gov.ua

Державна податкова служба України та радники Міжнародного валютного фонду узгодили першочергові дії для запуску та системного впровадження CRM у 2026 році.

Питання обговорили під час робочої зустрічі в.о. голови ДПС Лесі Карнаух із радниками МВФ Енріко Аавом та Девідом Карром.

Фокус на рекомендаціях МВФ

Під час зустрічі сторони розглянули першочергові кроки з упровадження CRM з урахуванням рекомендацій МВФ.

Карнаух подякувала Фонду за системну підтримку реформ податкового адміністрування та наголосила на важливості експертного супроводу у впровадженні сучасних управлінських рішень. За її словами, CRM для ДПС є не окремим ІТ-проєктом, а фундаментальною зміною підходів до управління, аналізу ризиків і взаємодії з платниками податків.

«Експертна підтримка МВФ дає нам можливість вибудувати цю систему комплексно, враховуючи найкращі міжнародні практики — як централізовану, аналітично керовану функцію, що стане основою подальшої трансформації ДПС та реалізації Національної стратегії доходів», — зазначила Карнаух.

Пріоритетні напрями співпраці

Сторони визначили ключові напрями взаємодії ДПС та МВФ, серед яких:

підтримка впровадження CRM;

розвиток офісу управління реформами та посилення кадрової спроможності;

розвиток електронного аудиту;

участь у цифровій трансформації, зокрема в частині управління даними та аналітичних платформ;

зміцнення системи стратегічного планування та моніторингу впровадження реформ.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню інституційної та технічної основи для впровадження CRM і досягнення стратегічних цілей Національної стратегії доходів та необхідності забезпечення комплексного, міжвідомчого підходу.

