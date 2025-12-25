ДПС затвердила план планових перевірок на 2026 рік: кого перевірять у першу чергу Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

ДПС затвердила план планових перевірок на 2026 рік: кого перевірять у першу чергу

Державна податкова служба України затвердила план-графік документальних планових перевірок на 2026 рік. До нього включено майже 4,6 тис. суб’єктів господарювання, зокрема юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляється на сайті ДПС.

До плану перевірок увійшли:

майже 3,2 тис. суб’єктів господарювання — юридичних осіб;

121 банківська та небанківська фінансова установа;

понад 1 тис. фізичних осіб — підприємців;

258 юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Порівняно з попереднім роком кількість суб’єктів господарювання, включених до плану-графіка, скоротилася більш ніж на 7%. План сформовано з акцентом на якість перевірок, а не на їх кількість.

У ДПС зазначають, що контрольні заходи спрямовують лише на платників з високою ймовірністю порушення податкового законодавства та потенційно значними недоплатами до бюджету.

Критерії відбору платників

До плану-графіка включено платників, які відповідають таким критеріям:

наявність ризиків високого ступеня;

значні розрахункові суми можливих недоплат з основних податків і зборів;

галузева специфіка господарських операцій.

До плану-графіка не потрапили платники, які:

входять до Переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства;

розташовані на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях;

перебувають у процедурі ліквідації;

не мають ризиків високого ступеня.

Галузі з підвищеними ризиками

Насамперед до плану включено галузі, в яких зафіксовано непропорційно високі ризики можливих недоплат, зокрема:

добувна промисловість і розроблення кар’єрів;

переробна промисловість, у тому числі виробництво тютюнових виробів;

постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря;

оптова та роздрібна торгівля, зокрема паливний ринок, фуд-ритейл і торгівля побутовою технікою;

організація азартних ігор;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність;

інші галузі.

Ризик-орієнтований підхід

У ДПС наголошують, що планові перевірки є не лише інструментом контролю, а й засобом запобігання порушенням та підвищення податкової дисципліни. Служба продовжує впроваджувати відкритий і зрозумілий ризик-орієнтований підхід.

Мораторій та нові підходи

У ДПС нагадали, що 21.07.2025 президент України підписав указ № 538/2025 про введення в дію рішення РНБО щодо запровадження окремого мораторію на перевірки. З урахуванням цього податкова служба вдосконалює підходи до податкового контролю з фокусом на ризикоорієнтовану модель.

Формування плану-графіка перевірок на 2026 рік відповідає цілям Національної стратегії доходів.

Він спрямований на розвиток системи управління податковими ризиками, посилення аналітичної складової контролю, зменшення адміністративного тиску на сумлінний бізнес та концентрацію ресурсів у сегментах з найбільшим потенціалом бюджетних недоплат.

