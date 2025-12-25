Зеленський підписав спрощення митних процедур для імпорту товарів для оборони
Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які стосуються імпорту товарів оборонного призначення.
Про це йдеться в повідомленні Верховної Ради.
Один із документів — це № 14169. Він спрощує імпорт товарів оборонного призначення, встановлюючи податкові та митні пільги.
«Закон стосується комплектуючих для безпілотників, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої продукції, необхідної для модернізації й ремонту озброєння», — сказано в повідомленні ВР.
Тут також уточнили, що з-поміж іншого документ передбачає звільнення від ПДВ імпорту сучасних симуляторів бойових дій для навчальних центрів і полігонів. Стверджується, що це дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.
Другий документ — це № 14170. Згідно із цим законом, спрощено митні процедури для імпорту товарів оборонного призначення.
Народний депутат Ярослав Железняк 4 грудня 2025-го повідомив, що Верховна Рада ухвалила вказані документи. Тоді він пояснив, що пільги:
- стосуються товарів для виробництва/модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ін;
- ввезення симуляторів бойових дій також буде без ПДВ;
- уточнюється питання списання знищених/забракованих деталей;
- виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.
Також, за словами нардепа, закладено продовження пільг:
- до 2027 року — для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо;
- до 2029 року — для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.
