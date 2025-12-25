0 800 307 555
Зеленський підписав спрощення митних процедур для імпорту товарів для оборони

Казна та Політика
11
Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які стосуються імпорту товарів оборонного призначення.
Про це йдеться в повідомленні Верховної Ради.
Один із документів — це № 14169. Він спрощує імпорт товарів оборонного призначення, встановлюючи податкові та митні пільги.
«Закон стосується комплектуючих для безпілотників, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої продукції, необхідної для модернізації й ремонту озброєння», — сказано в повідомленні ВР.
Тут також уточнили, що з-поміж іншого документ передбачає звільнення від ПДВ імпорту сучасних симуляторів бойових дій для навчальних центрів і полігонів. Стверджується, що це дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.
Другий документ — це № 14170. Згідно із цим законом, спрощено митні процедури для імпорту товарів оборонного призначення.
Народний депутат Ярослав Железняк 4 грудня 2025-го повідомив, що Верховна Рада ухвалила вказані документи. Тоді він пояснив, що пільги:
  • стосуються товарів для виробництва/модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ін;
  • ввезення симуляторів бойових дій також буде без ПДВ;
  • уточнюється питання списання знищених/забракованих деталей;
  • виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.
Також, за словами нардепа, закладено продовження пільг:
  • до 2027 року — для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо;
  • до 2029 року — для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.
За матеріалами:
mezha.media
ЗеленськийЗСУ
