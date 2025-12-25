Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2026 року заборону на ввезення на митну територію України товарів, які походять із росії.

Згідно з постановою № 1707 від 24 грудня, уряд вніс зміни в постанову Кабміну № 1147 від 30 грудня 2015 року, яку щороку оновлюють.

Крім того, постановою № 1706 уряд ще на рік — до 31 грудня 2026 року — подовжив термін дії постанови № 1146 від 30 грудня 2015 року, яка встановлює ставки ввізного мита до імпорту товарів, країною походження яких є рф.

Ці інструменти діють з 2015 року як контрзаходи у відповідь на економічний тиск, який триває багато років.

Нагадаємо, у 2015 році Кабмін ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з росією у відповідь на дії держави-агресора щодо України, зокрема на припинення з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку рф дію Договору про зону вільної торгівлі в межах СНД стосовно України та запровадження заборон на ввезення низки товарів українського походження. Термін дії цих актів продовжується щороку в грудні.

