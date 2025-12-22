Рада ЄС продовжила дію санкцій проти рф ще на 6 місяців Сьогодні 15:41

Рада ЄС продовжила дію санкцій проти рф ще на 6 місяців

Рада Європейського Союзу у понеділок, 22 грудня, продовжила дію економічних обмежувальних заходів проти росії ще на шість місяців — до 31 липня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Які санкції продовжив Євросоюз

Економічні обмеження проти росії вперше запровадили у 2014 році. Після початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року їх суттєво розширили у відповідь на неспровоковану, необґрунтовану та незаконну військову агресію рф.

Наразі санкції охоплюють широкий спектр секторальних заходів. Вони передбачають обмеження у сферах торгівлі, фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Чинні заходи також включають заборону на імпорт або передачу до ЄС морської сирої нафти та окремих нафтопродуктів з росії.

Крім того, діє відключення кількох російських банків від системи SWIFT.

Євросоюз також призупинив мовлення та ліцензії на території ЄС для низки дезінформаційних медіа, які підтримуються Кремлем. Окремі положення спрямовані на протидію обходу санкцій.

У разі потреби Євросоюз готовий ухвалювати додаткові обмежувальні заходи.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо ще 41 судна, які входять до так званого «тіньового флоту» росії та забезпечують надходження доходів до російського енергетичного сектору. Ці 41 судно внесено до переліку, на який поширюється заборона на доступ до портів, а також заборона на надання широкого спектра послуг, пов’язаних із морськими перевезеннями.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв , що економіка росії починає стикатися з деякими «драматичними проблемами», входячи в рецесію, санкції працюють, і тиск має і далі наростати.

