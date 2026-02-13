0 800 307 555
Чому програма «єОселя» не вирішує проблему забезпечення доступним житлом — Гетманцев

Державна програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» працює досить нерівномірно, адже кількість бажаючих долучитися до неї майже у 20 разів більша, ніж коло тих, кого вона змогла вже охопити.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він нагадав, що 3,5 роки тому, у жовтні 2022 року в України було запущено програму доступного іпотечного кредитування «єОселя», яка передбачала здешевлення відсоткової ставки по кредитах на житло для окремих категорій громадян — військовослужбовців, ветеранів, педагогів, медиків, наукових працівників та ВПО.
За цей час понад 23 тисячі українських родин скористалися програмою, а загальна сума виданих кредитів перевищила 40 мільярдів гривень.
Гетманцев наголосив, що це — крапля в морі, якщо враховувати оцінки Світового банку, Єврокомісії та ООН, згідно з якими потреби у відновленні зруйнованого житла у найближче десятиріччя сягають понад 83 млрд дол. При цьому ці цифри розраховані станом на кінець 2024 року, тому фінальна сума набагато більша.
Нардеп зауважив, що за нинішніх обсягів фінансування нескладно порахувати, скільки років знадобиться на вирішення проблеми забезпечення житлом тих, хто його втратив.
За матеріалами:
Діло
Також за темою
