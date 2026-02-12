0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд запускає безвідсоткові кредити для переселенців: умови програми

Кредит&Депозит
57
Постраждалі від надзвичайних ситуацій отримають безвідсоткові кредити на майно для нового житла
Постраждалі від надзвичайних ситуацій отримають безвідсоткові кредити на майно для нового житла
Кабінет Міністрів запускає механізм безвідсоткових позик для громадян, які змушені переїхати на нове місце проживання через надзвичайні ситуації.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Завдання держави — допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини», — наголосила очільниця уряду.
За її словами, програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством.

Умови програми

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:
  • до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн);
  • строк повернення — до 15 років;
  • відсотки банкам компенсує держава.
Кошти можна витратити на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Як отримати позику

Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації.
Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.
Детальні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів найближчим часом опублікує МВС.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КредитиВПОПереселенці
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems