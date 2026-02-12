Уряд запускає безвідсоткові кредити для переселенців: умови програми Сьогодні 11:01 — Кредит&Депозит

Постраждалі від надзвичайних ситуацій отримають безвідсоткові кредити на майно для нового житла

Кабінет Міністрів запускає механізм безвідсоткових позик для громадян, які змушені переїхати на нове місце проживання через надзвичайні ситуації.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Завдання держави — допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини», — наголосила очільниця уряду.

За її словами, програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством.

Умови програми

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн);

строк повернення — до 15 років;



відсотки банкам компенсує держава.



Кошти можна витратити на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

Як отримати позику

Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації.

Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.

Детальні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів найближчим часом опублікує МВС.

