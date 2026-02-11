0 800 307 555
Які ризики повернення між депозитами та накопичувальними рахунками

Що вигідніше: класичні банківські термінові депозити, коли кладеш гроші в банк на фіксовану кількість днів, знаєш, коли банк поверне гроші та скільки отримаєш?
Чи накопичувальні послуги, що дозволяють відкладати гроші час від часу, класти невеликі суми, мати можливість будь-коли забрати ці гроші назад?
Ми порівнялиїх за кількома параметрами у статті:
Ризики

З погляду ризику повернення між депозитами та накопичувальними рахунками немає жодної різниці.
І перші, і другі Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) у разі банкрутства банку виплачує у повному розмірі (100% від суми вкладу). Тому якщо депозит у національній валюті, вкладник нічого не втрачає.

Вклад в іноземній валюті

Фонд гарантування вкладів відшкодовує його еквівалент у гривні за офіційним курсом НБУ на дату введення в банк тимчасової адміністрації.
Якщо з моменту визнання банку неплатоспроможним до фактичної виплати з Фонду валютний курс зросте, вкладник втратить.

«Курсові ризики»

Якщо Національний банк вирішить девальвувати гривню, то на момент повернення депозит може сильно схуднути в доларовому або євро-еквіваленті. У цьому плані набагато простіше з накопичувальними рахунками.
Поки що гривня стабільна, можна тримати кошти на накопичувальному рахунку в національній валюті. Тільки-но курс починає різко йти вгору, можна зняти кошти та конвертувати їх у долар чи євро.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
