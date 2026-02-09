0 800 307 555
Українці масово беруть кредити: які саме — розповіли в НБУ

Кредит&Депозит
61
В Україні другий рік поспіль зберігаються високі темпи кредитування. За грудень 2025 року гривневі кредити як бізнесу, так і населенню зросли на третину.
Про це повідомляє НБУ.
НБУ зафіксував стабільне зростання кредитних портфелів банків. За підсумками грудня 2025 року гривневі кредити бізнесу зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню — на 32%. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили 21% та 38% відповідно.
Протягом минулого року чисті гривневі кредити приватним малим та середнім підприємствам (МСП) збільшилися на 32,9%, великим приватним компаніям — на 29,7%. Також спостерігалося активне кредитування державних компаній.

Врегулювання банківських активів

Обсяг валових гривневих корпоративних кредитів, що включає непрацюючі позики (NPL), скоротився на 2% р/р. Це пояснюється припиненням визнання старих активів державними банками. Зокрема, у грудні ПриватБанк припинив визнання такими близько 140 млрд гривень.
Завдяки цьому частка NPL у банківському секторі станом на 1 січня 2026 року скоротилася з 24% до 14%. У державних банках вона становить менше 20%, у приватних банках з українським та іноземним капіталом — 8,4% та 6,5% відповідно. Це найнижчі показники за більше ніж 15 років.
Нацбанк наголошує, що кредитування підтримує прибутковість банківського сектора чотири квартали поспіль. Згідно з попередніми даними, за 2025 рік платоспроможні банки отримали 126,8 млрд гривень чистого прибутку.
