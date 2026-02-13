Про створення mono кота Сьогодні 12:14

mono кіт — найвпізнаваніший символ бренду monobank

Чи може когось здивувати домашній кіт? Навряд. Але коли кіт «живе» в мобільному банкінгу — це вже звучить цікавіше. Розповідаємо про популярного банківського маскота.

monobank є власний mono кіт — найвпізнаваніший символ бренду. Він мешкає в застосунку, з’являється в пушах, жартує на фірмових стікерах, які користувачі часто клеять на свої ноутбуки. Пригадаймо, як зʼявився mono кіт і як почав свою зіркову «кар'єру».

Чому з’явилась потреба у маскоті

monobank — перший в Україні банкінг без відділень, який зʼявився у 2017 році. Тоді ринок фінансових сервісів лише починав знайомство з онлайн-банкінгом, тому розповісти про себе та водночас побудувати довіру з користувачами стало задачею із зірочкою. У цифровому середовищі бренду було важливо знайти власний голос і створити відчуття живої присутності, яке зазвичай дають фізичні відділення.

Втім, вже за сім років роботи monobank виріс до понад 10 мільйонів користувачів, а бренд лосі зберігає легку комунікацію. Команда mono спілкується з користувачами через гумор, гейміфікацію та знайомі образи, і саме mono кіт став тим персонажем, який цю комунікацію уособлює.

Хто і як запропонував ідею створення mono кота

Прообразом mono кота став власний кіт одного зі співзасновників проєкту. За кілька місяців до запуску monobank Дмитро Дубілет опублікував у соцмережах світлину свого кота в кумедному рюкзаку. Фото привернуло увагу підписників і розлетілося соцмережами, змусивши команду замислитися: а що, як взяти цей образ у роботу, адже такої теплої, живої емоції фінансові продукти раніше майже не викликали.

Як виникла концепція персонажа та чому обрали саме кота

Коли команда почала шукати спосіб зробити застосунок живим і менш формальним, стало очевидно, що цей образ може працювати значно ефективніше. Саме тоді, інший співзасновник проєкту Олег Гороховський запропонував не просто використовувати кота як картинку, а «поселити» його всередині застосунку.

У тому ж 2017 році маскот отримав QR-код на шиї — на тлі активних розмов про QR-платежі. Конкуренти просували саму технологію, а monobank шукав спосіб перехопити ініціативу. З часом цей елемент втратив практичне значення, проте залишається частиною візуального образу кота.

Як сформували початковий характер mono кота

В monobank слідкували за феноменальною любовʼю користувачів до персонажа. Команда підхопила вірусний ефект і почала створювати мерч, друкувати наліпки з котом, які швидко стали впізнаваним атрибутом бренду. Згодом ці стікери стали колекційними: перші випуски навіть перепродавали на маркетплейсах.

Чи посприяла популярності любов інтернету до котиків? Можливо й так, але більше треба відзначити роботу команди. Завдяки швидкій реакції бренд не вигадував нічого з нуля, а вчасно підхоплював те, що вже полюбила аудиторія. Характер персонажа поєднав іронію, легке нахабство та, звісно, милі деталі — на кшталт муркотіння під час переказів коштів. Усе це сформувало теплий і знайомий образ, який точно відображає tone of voice бренду.

До речі кіт без проблем «матеріалізується» у фізичному світі. Стікери з маскотом надають користувачам разом із пластиковою карткою, а самі стікерпаки друкують у Дніпрі, тоді як металеві картки monobank виготовляють у Нью-Джерсі, США. Таким чином кіт буквально подорожує між континентами — з екрана смартфона на картку в гаманці.

Як mono кіт уперше з’явився користувачам

Спочатку кіт перебував усередині продукту. Але зʼявившись у наліпках, соцмережах і комунікаціях став цілим культурним маркером, а не просто частиною інтерфейсу.

Історія mono кота не розповідає типовий кейс створення маскота. Бо він спершу зʼявився як влучна ідея, народжена з контексту й гумору, а під керівництвом команди вже потім поступово виріс у стратегічний бренд-актив. Сьогодні mono кіт є не тільки впізнаваним образом, а й повноцінним учасником комунікації бренду, збирає донати, розвивається разом із продуктом і живе своє зіркове життя у банкінгу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.