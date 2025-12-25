0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Боргові виплати України перевищать 1 трлн грн щороку у 2026−2028 роках

Казна та Політика
29
Боргові виплати України перевищать 1 трлн грн щороку у 2026−2028 роках
Боргові виплати України перевищать 1 трлн грн щороку у 2026−2028 роках
Кабінет Міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки.
Як розповіла народна депутатка Ніна Южаніна, документ окреслює жорсткі фінансові обмеження, з якими держава зіткнеться у найближчі роки.

Обсяги боргових виплат

Згідно зі стратегією, у 2026−2028 роках боргові виплати становитимуть у середньому 1,19 трлн грн на рік. Це близько 10,4% від очікуваного ВВП щороку.

Погашення та обслуговування боргу за роками

Витрати на погашення та обслуговування державного боргу визначені на такому рівні:
  • 2025 рік — 1,05 трлн грн, або 11,7% ВВП;
  • 2026 рік — 1,17 трлн грн, або 11,3% ВВП;
  • 2027 рік — 1,26 трлн грн, або 10,5% ВВП;
  • 2028 рік — 1,29 трлн грн, або 9,5% ВВП.
Навіть за оптимістичних прогнозів, кожна десята гривня створеного ВВП спрямовуватиметься на боргові виплати, а не на розвиток, відновлення чи соціальні потреби.
За бюджетними орієнтирами та прогнозами Міністерства фінансів, власні доходи державного бюджету у 2026−2028 роках очікуються на рівні близько 2,3−2,5 трлн грн на рік. За середніх боргових виплат у 1,19 трлн грн це означає, що на обслуговування і погашення боргу спрямовуватиметься близько 48−52% усіх власних доходів бюджету.

Структура державного боргу

Южаніна звернула увагу на структурну проблему боргу. 75% державного боргу є зовнішнім, а 77% боргових зобов’язань номіновані в іноземній валюті. Ще 2% припадає на ОВДП у валюті.
Така структура боргу створює високі валютні ризики, які саме Міністерство фінансів визнає загрозою для боргової стійкості держави.
На тлі висновків Рахункової палати про відсутність повноцінної системи управління державним боргом, заплановані обсяги майбутніх виплат стають серйозним викликом для бюджетної політики наступних років.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems