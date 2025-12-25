Боргові виплати України перевищать 1 трлн грн щороку у 2026−2028 роках Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Боргові виплати України перевищать 1 трлн грн щороку у 2026−2028 роках

Кабінет Міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки.

Як розповіла народна депутатка Ніна Южаніна, документ окреслює жорсткі фінансові обмеження, з якими держава зіткнеться у найближчі роки.

Обсяги боргових виплат

Згідно зі стратегією, у 2026−2028 роках боргові виплати становитимуть у середньому 1,19 трлн грн на рік. Це близько 10,4% від очікуваного ВВП щороку.

Погашення та обслуговування боргу за роками

Витрати на погашення та обслуговування державного боргу визначені на такому рівні:

2025 рік — 1,05 трлн грн, або 11,7% ВВП;

2026 рік — 1,17 трлн грн, або 11,3% ВВП;



2027 рік — 1,26 трлн грн, або 10,5% ВВП;



2028 рік — 1,29 трлн грн, або 9,5% ВВП.



Навіть за оптимістичних прогнозів, кожна десята гривня створеного ВВП спрямовуватиметься на боргові виплати, а не на розвиток, відновлення чи соціальні потреби.

За бюджетними орієнтирами та прогнозами Міністерства фінансів, власні доходи державного бюджету у 2026−2028 роках очікуються на рівні близько 2,3−2,5 трлн грн на рік. За середніх боргових виплат у 1,19 трлн грн це означає, що на обслуговування і погашення боргу спрямовуватиметься близько 48−52% усіх власних доходів бюджету.

Структура державного боргу

Южаніна звернула увагу на структурну проблему боргу. 75% державного боргу є зовнішнім, а 77% боргових зобов’язань номіновані в іноземній валюті. Ще 2% припадає на ОВДП у валюті.

Така структура боргу створює високі валютні ризики, які саме Міністерство фінансів визнає загрозою для боргової стійкості держави.

На тлі висновків Рахункової палати про відсутність повноцінної системи управління державним боргом, заплановані обсяги майбутніх виплат стають серйозним викликом для бюджетної політики наступних років.

