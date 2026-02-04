42% українців вважають, що нинішні чиновники не мають бути при владі після війни — опитування Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Майже половина українців вважають, що серед представників влади є справжні фахівці і вони можуть лишатись на посадах після війни, водночас 42% не хочуть бачити при владі після війни нікого з нинішніх чиновників.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 23−29 січня.

Половина респондентів (48%) вважають, що серед нинішньої влади є справжні фахівці і що вони можуть бути при владі і після війни.

Разом з цим лише трохи менше (42%) вважають нинішню владу суцільно заплямованою і стверджують, що ніхто з її представників не має лишатися у владі після війни.

КМІС зазначає, що чим більше респонденти довіряють президенту країни, тим більше серед них тих, хто вважає, що серед нинішньої влади є гідні представники, які можуть лишатися при владі і після війни.

