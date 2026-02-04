0 800 307 555
Митні надходження в січні сягнули 56 млрд грн

Казна та Політика
9
Митні надходження до держбюджету продовжують зростати
За підсумками роботи в січні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету 56,2 млрд грн митних платежів, що на 8,8 млрд грн більше, ніж у січні 2025 року.
Про це йдеться на сайті Держмитслужби.
За даними митних оформлень, обсяги оподаткованого імпорту товарів у січні 2026 року зросли на 20,4% проти аналогічного періоду минулого року.

Які товари принесли найбільше коштів

Найбільші надходження до бюджету цього місяця забезпечили такі товари, що формують бюджет:
  • нафтопродукти — 16,1 млрд грн;
  • легкові автомобілі — 4,2 млрд грн;
  • природний газ і нафтові гази — 2 млрд грн;
  • електроенергія — 1,3 млрд грн;
  • електричні телефонні апарати — 1 млрд грн;
  • мінеральні добрива — 980,2 млн грн;
  • кам’яне вугілля та антрацит — 642,3 млн грн;
  • машини автоматичного оброблення інформації — 613,2 млн грн;
  • інсектициди та гербіциди — 572,9 млн грн
  • лікарські засоби — 542 млн грн.
Водночас у січні 2026 року під час митного оформлення імпорту було надано пільг зі сплати митних платежів на 32,9 млрд грн, що становить 58,4% від загальної суми надходжень до бюджету.
У структурі преференцій найбільшу частку сформували:
  • пільги при імпорті товарів оборонного призначення — 48,8% (16,0 млрд грн);
  • пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва тютюнових виробів в Україні — 31,1% (10,2 млрд грн);
  • звільнення від ввізного мита в межах угод про вільну торгівлю — 7,0% (2,3 млрд грн);
  • пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури — 6,9% (2,3 млрд грн);
  • інші пільги відповідно до законодавства — 6,3% (2,1 млрд грн).
До того ж порівняно із січнем 2025 року, обсяг наданих митних преференцій зріс на 12,1 млрд грн, або на 58,5% (у січні 2025 року — 20,7 млрд грн).
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіБюджет
