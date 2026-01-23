З якими країнами торгує Україна — ключові ринки експорту та імпорту Сьогодні 08:24

Україна зберігає широку географію зовнішньої торгівлі

Попри війну, у 2025 році Україна зберегла широку географію зовнішньої торгівлі. Експорт українських товарів охоплював понад 200 країн світу. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо про географію експорту та імпорту.

Нові та втрачені напрямки експорту

Упродовж 2025 року український експорт охоплював 201 країну світу. Серед нових або нетипових напрямків експерти відзначають так звані «екзотичні» країни — зокрема Арубу, Папуа-Нову Гвінею, Гренландію та інші.

Водночас зафіксовано зниження обсягів експорту до низки африканських країн. Це помітний зсув, з огляду на те, що до повномасштабної війни Україна активно інвестувала ресурси у розвиток торговельних відносин з Африкою — регіоном із населенням близько 1 млрд людей і значним потенціалом зростання.

Топ-5 країн-імпортерів українських товарів

За даними Офісу з розвитку підприємництва та експорту, найбільшими імпортерами українських товарів за грошовими обсягами у січні-листопаді 2025 року стали:

Польща — $4,6 млрд;

Туреччина — $2,46 млрд;

Італія — $1,99 млрд;

США — $976,2 млрд;

Алжир — $556,2 млн.

Дані Держстату: розширений європейський фокус

Держстат України також оприлюднив статистику за період січень-серпень 2025 року, яка загалом підтверджує наведені вище тенденції. У переліку ключових імпортерів української продукції стабільно фігурують Італія, Нідерланди та Іспанія.

Помітно зросла роль Румунії, яка за останні роки стала одним із найбільш дружніх і значущих торговельних партнерів України. Угорщина станом на 2025 рік посідає восьме місце серед найбільших імпортерів українських товарів.

Основні постачальники товарів в Україну

Що стосується імпорту, то за даними Державної митної служби України лідером залишається Китай — у 2025 році з цієї країни завезено товарів на суму $17 млрд. Друге та третє місця відповідно посідають Польща ($7,1 млрд) і Німеччина ($5,9 млрд).

За інформацією Держстату станом на 1 вересня 2025 року, частка Китаю у загальному імпорті України становила майже 21%. Частка Польщі — 6,3%, Туреччини — 3,6%.

Окремо виділяється Болгарія, з якої було імпортовано товарів на суму 1,4 млрд (2,7% загального імпорту). Така динаміка може бути пов’язана зі значними закупівлями військової техніки. Вагомими залишаються й поставки з Литви — на суму $0,91 млрд.

