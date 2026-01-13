0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Імпорт вдвічі більший за експорт: ТОП-3 найбільш експортованих товарів в 2025 (інфографіка)

Казна та Політика
78
Імпорт вдвічі більший за експорт: ТОП-3 найбільш експортованих товарів в 2025 (інфографіка)
Імпорт вдвічі більший за експорт: ТОП-3 найбільш експортованих товарів в 2025 (інфографіка)
За 12 місяців 2025 року товарообіг України склав $125,1 млрд. Протягом 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $84,8 млрд, а експортували — на $40,3 млрд.
Про це повідомила Державна митна служба України.
При цьому оподатковуваний імпорт склав $64,3 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Імпорт вдвічі більший за експорт: ТОП-3 найбільш експортованих товарів в 2025 (інфографіка)
Додаткове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-грудні 2025 року склало 0,52 дол/кг.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $19,2 млрд, Польща — $7,9 млрд і Німеччина — $6,6 млрд.
Експортували з України найбільше до: Польщі — на $5,0 млрд, Туреччини — на $2,7 млрд, Німеччини — на $2,4 млрд.
У загальних обсягах завезених у 2025 році товарів склали такі категорії товарів:
— машини, устаткування та транспорт — $34,1 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету виплачено 207,8 млрд грн, що становить 29% надходжень митних платежів;
— продукція хімічної промисловості — $12,5 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету виплачено 97,8 млрд грн, що становить 14% надходжень митних платежів;
— паливно-енергетичні — $10,5 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету виплачено 214,8 млрд грн, що становить 30% надходжень митних платежів;

ТОП-3 найбільш експортованих з України товарів

— продовольчі товари — $22,5 млрд.
— метали та вироби з них — $4,7 млрд.
— машини, устаткування та транспорт — $3,6 млрд.
За 12 місяців 2025 року при митному оформленні експортних товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету заплачено 1,53 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems