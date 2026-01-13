Імпорт вдвічі більший за експорт: ТОП-3 найбільш експортованих товарів в 2025 (інфографіка)
За 12 місяців 2025 року товарообіг України склав $125,1 млрд. Протягом 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $84,8 млрд, а експортували — на $40,3 млрд.
Про це повідомила Державна митна служба України.
При цьому оподатковуваний імпорт склав $64,3 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Додаткове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-грудні 2025 року склало 0,52 дол/кг.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $19,2 млрд, Польща — $7,9 млрд і Німеччина — $6,6 млрд.
Експортували з України найбільше до: Польщі — на $5,0 млрд, Туреччини — на $2,7 млрд, Німеччини — на $2,4 млрд.
У загальних обсягах завезених у 2025 році товарів склали такі категорії товарів:
— машини, устаткування та транспорт — $34,1 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету виплачено 207,8 млрд грн, що становить 29% надходжень митних платежів;
— продукція хімічної промисловості — $12,5 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету виплачено 97,8 млрд грн, що становить 14% надходжень митних платежів;
— паливно-енергетичні — $10,5 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету виплачено 214,8 млрд грн, що становить 30% надходжень митних платежів;
ТОП-3 найбільш експортованих з України товарів
— продовольчі товари — $22,5 млрд.
— метали та вироби з них — $4,7 млрд.
— машини, устаткування та транспорт — $3,6 млрд.
За 12 місяців 2025 року при митному оформленні експортних товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету заплачено 1,53 млрд грн.
