Нацбанк отримав понад 51 млрд грн прибутку за перше півріччя 2025 року — Finance.ua

Національний банк України оприлюднив проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність за перше півріччя.

За підсумками півріччя активи НБУ зросли на 3% - до 2,79 трлн грн, міжнародні резерви збільшилися до 45,1 млрд дол. США (з 43,8 млрд дол. на кінець 2024 року), а власний капітал зріс на 9% - до 619 млрд грн.

Основні зміни в активах Нацбанку:

обсяг авуарів у СПЗ збільшився на 54% до 71,8 млрд грн;

обсяг коштів та депозитів в іноземній валюті та банківських металах зріс на 10% до 534 млрд грн.

Зобов’язання НБУ станом на кінець першого півріччя 2025 року становлять 2 171 млрд грн (78% від активів). Основні зміни в зобов’язаннях Національного банку відбулися за статтями:

кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився на 35% до 375,2 млрд грн;

зменшення до 34,8 млрд грн (на 34%) обсягів зобов’язань за кредитами, отриманими від МВФ Національним банком.

Сума консолідованого фінансового результату за перше півріччя цього року становила 51,2 млрд грн.

Найбільший вплив на суму прибутку мали результати від операцій з фінансовими інструментами в розмірі 25,6 млрд грн, що складаються з визнаних процентних доходів за цінними паперами нерезидентів та зміни справедливої вартості фінансових інструментів та офіційного валютного курсу.

Регулятор пояснив, що обов’язання Національного банку в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету, буде сформовано за підсумками всього 2025 року та оприлюднено навесні 2026 року.

Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу, що підлягатиме перерахуванню до державного бюджету у 2026 році, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2025 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за 2025 рік.

У квітні-травні 2025 року НБУ перерахував до бюджету 84,2 млрд грн прибутку за результатами 2024 року.

