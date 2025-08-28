Нацбанк отримав понад 51 млрд грн прибутку за перше півріччя 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк отримав понад 51 млрд грн прибутку за перше півріччя 2025 року

Казна та Політика
8
Нацбанк отримав понад 51 млрд грн прибутку за перше півріччя 2025 року
Нацбанк отримав понад 51 млрд грн прибутку за перше півріччя 2025 року
Національний банк України оприлюднив проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність за перше півріччя.
За підсумками півріччя активи НБУ зросли на 3% - до 2,79 трлн грн, міжнародні резерви збільшилися до 45,1 млрд дол. США (з 43,8 млрд дол. на кінець 2024 року), а власний капітал зріс на 9% - до 619 млрд грн.
Основні зміни в активах Нацбанку:
  • обсяг авуарів у СПЗ збільшився на 54% до 71,8 млрд грн;
  • обсяг коштів та депозитів в іноземній валюті та банківських металах зріс на 10% до 534 млрд грн.
Зобов’язання НБУ станом на кінець першого півріччя 2025 року становлять 2 171 млрд грн (78% від активів). Основні зміни в зобов’язаннях Національного банку відбулися за статтями:
  • кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився на 35% до 375,2 млрд грн;
  • зменшення до 34,8 млрд грн (на 34%) обсягів зобов’язань за кредитами, отриманими від МВФ Національним банком.
Сума консолідованого фінансового результату за перше півріччя цього року становила 51,2 млрд грн.
Читайте також
Найбільший вплив на суму прибутку мали результати від операцій з фінансовими інструментами в розмірі 25,6 млрд грн, що складаються з визнаних процентних доходів за цінними паперами нерезидентів та зміни справедливої вартості фінансових інструментів та офіційного валютного курсу.
Регулятор пояснив, що обов’язання Національного банку в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету, буде сформовано за підсумками всього 2025 року та оприлюднено навесні 2026 року.
Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу, що підлягатиме перерахуванню до державного бюджету у 2026 році, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2025 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за 2025 рік.
У квітні-травні 2025 року НБУ перерахував до бюджету 84,2 млрд грн прибутку за результатами 2024 року.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems