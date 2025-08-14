Укрзалізниця з березня заблокувала 3800 акаунтів за порушення правил покупки квитків — Finance.ua

Укрзалізниця з березня заблокувала 3800 акаунтів за порушення правил покупки квитків Сьогодні 07:49

Укрзалізниця з березня заблокувала 3800 акаунтів за порушення правил покупки квитків

«Укрзалізниця» оновила результати посиленого контролю онлайн-купівель квитків на внутрішні маршрути. Було заблоковано 271 клієнта, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком компанії.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Користувачі цих акаунтів:

створювали багато пов’язаних акаунтів і купували з них невелику кількість квитків, щоб обійти блокування;

утримували квитки, не переходячи до оплати;

купували багато квитків на різні прізвища та вчиняли інші дії, які були виявлені антифрод-системою.

За аналогією з фінансовими установами, Укрзалізниця посилила ідентифікацію клієнтів та розгорнула систему моніторингу аномальної активності користувачів. Система оцінює не лише кількість придбаних квитків та різні прізвища, але й дії в системі для утримання квитків.

З 4 по 10 серпня система ідентифікувала та заблокувала 271 підозрілий акаунт. Загалом із березня заблоковано 3806 акаунтів, які виявляли підозрілу активність.

Підставами для блокування акаунтів можуть бути:

надмірна кількість резервацій без оплати;

велика або хаотична кількість пошукових запитів;

прив’язка кількох акаунтів до однієї банківської картки або використання однієї електронної пошти для покупки квитків на різні напрямки.

Для боротьби зі спекулянтами впроваджено автоматичні внутрішні запобіжники, такі як складні CAPCHA та інші сучасні методи визначення бота чи людини.

Укрзалізниця також працює з великими агентами для блокування шкідливого ПЗ, що намагається отримати доступ до системи.

У компанії нагадали, що застосунок Укрзалізниці призначений для замовлення подорожей фізичних осіб — декількох пасажирів чи родини. Клієнтам, які справді організовують групові поїздки, пропонують зручний сервіс для оформлення квитків

«Усі заявки на групові перевезення опрацьовуються прозоро та в порядку черги. Попри надання пріоритету дитячим групам і пасажирам пільгових категорій, Укрзалізниця не може повністю задовольнити всі потреби таких користувачів через критичний дефіцит рухомого складу», — пояснили в компанії.

На окремих напрямках понад 60% місць у поїздах уже зарезервовані для груп (ці місця не відкриваються у продаж за 20 днів до відправлення, адже вже призначені для подорожей дітей). Однак навіть за таких умов сотні заявок можуть залишатися непогодженими на певні дати або маршрути.

Нагадаємо, з 4 по 10 серпня «Укрзалізниця» зафіксувала другий тиждень поспіль рекордного попиту на пасажирські перевезення. На найпопулярніших напрямках кількість охочих придбати квиток у 5−8 разів перевищує кількість доступних місць. Квитки розкуповуються практично одразу після відкриття продажу.

Дефіцит місць пояснюють насамперед скороченням парку вагонів, що відбувається швидше, ніж його оновлення. Значна частина рухомого складу застаріла, зазнала пошкоджень від обстрілів або вичерпала термін експлуатації, потребуючи капітального ремонту.

