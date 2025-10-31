Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів і постачальників ВПК Сьогодні 17:40

Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів і постачальників ВПК

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Про це повідомляється на сайті президента України.

«З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами. Шість — із нашими колегами з Євросоюзу. Також США, Канада, Велика Британія. Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Ми виконаємо всі наші плани й обов’язки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами Великої сімки», — зазначив Зеленський під час санкційного брифінгу.

Санкції проти російських пропагандистів

Перший указ стосується 14 осіб, які поширюють проросійську пропаганду, виправдовують збройну агресію росії проти України та заперечують окупацію українських територій.

За даними РНБО, ці особи фінансуються з прибутків вугільної промисловості на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Обмеження для виробників і постачальників російського ВПК

Другим указом введено санкції проти 10 фізичних осіб і 31 компанії резидентів росії, Китаю та Ірану. Серед них виробники, постачальники, керівники та власники компаній, які постачали до росії обладнання й компоненти в обхід міжнародних санкцій.

Під обмеження також потрапили іранські державні органи та юридичні особи, які постачали військову продукцію російській стороні.

Зеленський наголосив, що одними з ключових пріоритетів країни є недопущення постачання компонентів до росії для її ВПК, зменшення доходів від продажу нафти, боротьба з тіньовим флотом і протидія російській пропаганді.

